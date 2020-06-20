Спікер Путіна звернувся до Зеленської та побажав здоров'я

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков побажав першій леді України Олені Зеленській, яка заразилася CОVID-19, якнайшвидшого одужання.

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Про це російський чиновник сказав в ефірі програми "Большая игра" на "Первом канале" в суботу, 20 червня.

"Говорячи про Україну, я б, перш за все, хотів би по-людськи побажати якнайшвидшого одужання дружині президента Зеленського", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, сам прессекретар президента РФ також захворів на COVID-19, про що він повідомив 12 травня. Інфікована і його дружина. Про те, що Пєскова виписали з лікарні, стало відомо 25 травня.

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