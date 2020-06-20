Спікер Путіна звернувся до Зеленської та побажав здоров'я
Дмитро Пєсков і Олена Зеленська
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков побажав першій леді України Олені Зеленській, яка заразилася CОVID-19, якнайшвидшого одужання.
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Про це російський чиновник сказав в ефірі програми "Большая игра" на "Первом канале" в суботу, 20 червня.
"Говорячи про Україну, я б, перш за все, хотів би по-людськи побажати якнайшвидшого одужання дружині президента Зеленського", – сказав Пєсков.
Нагадаємо, сам прессекретар президента РФ також захворів на COVID-19, про що він повідомив 12 травня. Інфікована і його дружина. Про те, що Пєскова виписали з лікарні, стало відомо 25 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про коронавірус у Зеленської 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включаючи президента Володимира Зеленського та дітей, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
16 червня Олену Зеленську госпіталізували. У неї діагностували двосторонню пневмонію, вона в стані середнього ступеня тяжкості.
Дружина президента України проходить антибактеріальну терапію.
Через коронавірус у дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи й обмежив коло спілкування, однак продовжує їздити в свій офіс.
Раніше Зеленський зізнався, що хотів навмисно заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.