"Перші паростки путінізму!" Депутати "ЄС" забили на сполох через утиски свободи слова

Депутати "Європейської солідарності" заявили, що через тиск на свободу слова, Україну розвертають із європейського шляху в бік путінської диктатури.

Про це нардепи говорили під час зустрічі із головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Зустріч була ініційована депутатами фракції після обшуків власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Співголова фракції Артур Герасимов заявив, що останні події у сфері свободи слова викликають тривогу в усіх, хто розуміє, що Україна не Росія. За його словами, Україну намагаються розвернути до путінської моделі державного управління.

"Перше – це пропозиції команди Зеленського щодо кримінальної відповідальності журналістів за нібито маніпуляції. У жодній демократичній країні світу такого немає. Відповідальність за публікацію і видачу в ефір неправдивої інформації і зараз передбачена законодавством. Ми всі бачили атаку на судову систему, ми бачимо концентрацію керівництва правоохоронними органами, – тому цей законопроєкт може бути використаний виключно з однією метою – згорнути свободу слова в Україні", – переконаний Герасимов.

Депутати "Європейської солідарності"

Він повідомив, що під час зустрічі з головою ВР також обговорили ініціативу депутатів більшості щодо законопроєкту про засоби масової інформації. У ньому пропонується застосовувати принципи так званого фейр-плей.

"Але існують обґрунтовані підозри, що це буде використано для того, щоб повернути фінансово-податкові тиски, які існували наприкінці 90-их і на початку 2000 років. Всі пам’ятають, як тоді через податкову могли закривати ЗМІ, особливо опозиційні, могли редагувати їхню політику, могли відлякувати рекламодавців", – застеріг депутат.

Своєю чергою, нардеп Ахтем Чігойз вважає, що бажання взяти під контроль засоби масової інформації, які говорять правду про прорахунки чинної влади, свідчить про зароджування автократичного режиму.

"Свобода слова, право на отримання інформації – це фундаментальна основа будь-якої демократичної країни. І попередні п’ять років нам вдавалося зберегти цей баланс. Тому нинішні спроби нової влади взяти під контроль ЗМІ є неприпустимими", – підкреслив Чігойз.

Він нагадав, що так само все починалось у Криму одразу після окупації – з контролю за засобами масової інформації. "Ми бачимо наслідки такої політики в Криму. Путін саме з цього і починав: закриваючи і контролюючи ЗМІ. Результат всім відомий – жахлива автократія в Росії", – додав він.

Народний депутат Михайло Бондар звернув увагу на те, що силовики тиснуть на проукраїнські демократичні ЗМІ, тоді як проросійські пропагандистські ресурси продовжують свою руйнівну антидержавну діяльність в Україні.

"У нас дуже багато є проросійських каналів, які якраз виступають на стороні Росії, забивають голову нашим громадянам проросійськими фейками. На це треба звертати увагу, а не на наші проукраїнські канали", – зазначив політик.

На переконання нардепа Володимира Ар'єва, Україну розвертають з європейського шляху в бік путінської диктатури. Він згадав про законопроєкт про так званий фейр-плей, а також те, що ЗМІ мають бути фінансово обґрунтованими і їхня діяльність має бути прибутковою.

"Така зміна правил гри суттєво погіршує бізнес-клімат в Україні. Адже будь-який інвестор, який приходить в Україну і бачить зміну правил гри під час самої гри, буде відмовлятися вкладати гроші в країну, де стосовно одної бізнес моделі застосовують подібні ініціативи. Це вкрай негативний сигнал для всіх інвесторів і для всіх, хто хоче вкладати сьогодні гроші в Україну" – наголосив Ар’єв.

Він також розкритикував ініціативу профільного міністра запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за нібито маніпуляції інформацією.

"Є відповідальність за наклеп, вона є в адміністративному кодексі. Можна доводити це в адміністративних судах, але криміналізація цього питання означає повний і остаточний відкат України від свободи слова", – наголосив Ар’єв.

"Сьогодні атакують "Прямий" канал, завтра будуть розбиратися з кожним по одинці, з кожним іншим каналом. Якщо ми говоримо сьогодні про маніпуляції, то вибачте, половину каналу, провладного каналу "1+1" вже тоді можна закривати. Але ми ж розуміємо, що в Україні зараз так само повертається вибіркове правосуддя, коли своїм – увсе, а опонентам – закон, виписаний для атаки на самих опонентів", – зазначив народний депутат.

Він закликав усіх представників масмедіа і громадянське суспільство уважно слідкувати за будь-якими антиєвропейськими ініціативами влади.

"Ми сьогодні перебуваємо у відправній точці повернення до російської моделі. Чи ми дозволимо це зробити – залежить від усіх нас, від активної частини суспільства і кожного громадянина", – підсумував Ар’єв.

Як писав OBOZREVATEL, 7 листопада, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. На офіційному сайті каналу назвали ці дії "наступом на свободу слова".

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