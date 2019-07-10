Перші 100 днів президента: українці висунули Зеленському "ультиматум"

За свої перші 100 днів президентства Володимир Зеленський повинен постаратися знизити тарифи на комуналку і зняти недоторканність з народних депутатів.

Такі побажання українці висловили в опитуванні, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Найбільше – 42,8% опитаних хочуть зниження тарифів на комунальні послуги.

36,6% українців хочуть побачити в парламенті законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента.

Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України хочуть 33%.

Володимир Зеленський

31,4% респондентів відзначили, що хотіли б почати або прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів.

Найменше 0,8% респондентів відповів, що в першу чергу потрібно перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв переглянути законодавство про розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!