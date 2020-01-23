У мережу злили переписку народного депутата від "Слуги народу" Павла Павліша з заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом, в якій останній нібито стверджує, що глава профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький "хоче нахабно ділити бюджет".

Фото, справжність якого не підтверджена, опублікувала "Відкрита Україна". Ще одне фото показав "Апостроф" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Семиволос написав, що якийсь "Мишко" роздає абсурдні команди. У свою чергу, Павліш радить йому "включати дурня".

Переписку Семиволоса і Павліша про Радуцького злили в мережу Апостроф

Переписку Семиволоса і Павліша про Радуцького злили в мережу Апостроф

Між співрозмовниками відбувся такий діалог:

Павліш: Привіт, як справи?

Семиволос: Так собі.

Павліш: А що трапилося?

Семиволос: Мишко за*бав до гикавки, хоче нахабно бюджет ділити, дає безглузді команди.

Павліш: То не виконуй, включай дурня.

Семиволос: Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але за кількома його моментам поклав в ящик, сказав типу віддав у департамент. Він мені через них наярює, кажу, роблю.

Павліш: Зрозуміло, тримайся. Може на вихідних у баню з М*** підемо, вони хороші.

Переписку Семиволоса і Павліша про Радуцького злили в мережу

Переписку Семиволоса і Павліша про Радуцького злили в мережу Відкрита Україна

Оприлюднена переписка тут же отримала відгук у мережі.

"На фото переписка заступника міністра – Семиволоса. Йдеться про куратора від Офісу президента України – Михайла Радуцького. Це злочинці. Очевидно, що фото вкинуте в інфопростір за технологією. Щодо справжності – є обґрунтовані підстави вважати фейком", – написав активіст Владислав Грєзєв.

Українці в коментарях розділилися на 2 табори. Одних обурила таке поведінка нардепів. "Прибарахлитися? Які вони жалюгідні", "Вірю, що навіть якщо це фейк, все так і є", – написали одні.

Інші ж запідозрили підставу. "Занадто схоже на фотошоп", "Занадто показушно, не вірю", "Постанова якась", "Це джерело, в яке зливають фейкові сенсації", – відзначили інші, опублікувавши можливі докази редагування фото.

Примітно, що нардеп Павліш не вперше потрапляє в скандал з перепискою на телефоні. Так, 13 листопада, під час перепалок навколо відкриття ринку землі, Павліш розглядав у сесійній залі фото з оголеними дівчатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пранкер Джокер опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".

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