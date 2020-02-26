Переможця конкурсу на голову ДПСС призначили заступником Милованова – ЗМІ

Кабінет міністрів призначив третього заступника міністра економіки Тимофія Милованова з питань аграрної політики. Ним став переможець конкурсу на заміщення посади голови Держпродспоживслужби Сергій Глущенко. Про це, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомляє видання AgroPolit.

Таким чином, у Милованова наразі буде три аграрних заступники: Сергій Глущенко, Тарас Висоцький та Юлія Свириденко.

"Призначення уже завізував міністр економіки Тимофій Милованов. Сергій Глущенко обійме посаду, яку раніше займала Інна Мєтєлєва. Його основні повноваження — координувати роботу Держпродспоживслужби, чим зараз займається Тарас Висоцький", — цитує видання слова свого джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епопея з визначенням на конкурсній основі нового очільника Держпродспоживслужби тягнеться з листопада 2019 року. Спершу Кабінет міністрів з незрозумілих причин продовжив строки прийому документів від претендентів на участь у конкурсі вже після завершення попередніх визначених термінів. Всього було зареєстровано 21 кандидата. До етапу співбесіди з міністром Миловановим дійшли 5-ро з них, у тому числі, колишній очільник цієї установи Сергій Глущенко та підприємець Геннадій Супіханов, якого пов’язували з власником одного з найбільших агрохолдингів України.

За результатами співбесіди Милованов рекомендував Кабінету міністрів затвердити переможцем конкурсу Сергія Глущенка. Однак відповідне питання кілька разів зникало з порядку денного засідань Кабміну.

19 лютого уряд затвердив на посаду першого заступника ДПСС колишню очільницю "Науково-дослідного інституту будівельного виробництва" та головного консультанта Інституту законодавства Верховної Ради України Владиславу Хижняк. Доля ж конкурсу на посаду голови Держпродспоживслужби зависла у повітрі. За інформацією AgroPolit наразі розглядається варіант з повторним проведенням конкурсу на визначення нового очільника цієї установи. Наразі ж Держпродспоживслужба вже кілька місяців працює без керівника.

Разом з тим, за інформацією, отриманою OBOZREVATEL з власних джерел, сьогодні, 26 лютого, у Держпродспоживслужбі та у підпорядкованому їй Науково-дослідному інституті з лабораторно-дослідної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи пройшли обшуки. За інформацією нашого джерела, з обшуками прийшли, вірогідно, співробітники ДФС. У ході обшуків вони начебто вилучили тендерну документацію Держпродспоживслужби за 2018-2019 роки. Що стало причиною обшуків, наразі невідомо.

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