Перемога Кличка під питанням: опитування показало фаворитів гонки на виборах мера Києва

Загальний стан Києва за час перебування на посаді мера Віталія Кличка погіршився, що і вплинуло на високий запит киян до оновлення влади.

Про це свідчать дані опитування компанії Seetarget. Згідно з опитуванням, два основні кандидати – Віталій Кличко і Олександр Ткаченко – мають невеликий розрив в межах соціологічної похибки.

За умови, що вибори проводилися б в найближчу неділю, 20,7% респондентів, які готові прийти голосувати і визначилися з вибором, заявили, що підтримали б чинного мера Віталія Кличка. 18,6% опитаних готові підтримати народного депутата (фракція "Слуга народу") Олександра Ткаченко, а ще 12,4% – нардепа (фракція "Голос"), музиканта Святослава Вакарчука.

Олександр Ткаченко і Віталій Кличко

Згідно з опитуванням компанії, невеликий відрив між Кличком і Ткаченко ставить під сумнів перемогу Віталія Кличка у другому турі. Кличко має шанс на перемогу в разі якщо серед його суперників будуть Гордон або Вакарчук, але програє Олександру Ткаченко, який набирає 36,8% підтримки киян. Кличко – тільки 34,4%.

Політолог Володимир Фесенко, який брав участь в презентації досліджень Seetarget зазначив, що у киян спостерігається розчарування у Кличко, як у мера.

"Є такий специфічний феномен м'якого розчарування у Віталії Кличко як у мера. Нехай і не таке катастрофічне, як це було по відношенню до президента Порошенко, але воно є. У киян є запит на оновлення, яке асоціюється з президентом Зеленським, а політична сила Кличка вже випала з уваги виборців", – зазначив Фесенко.

Якби вибори до Київської міської ради проводились найближчої неділі, 53,8% опитаних (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором) заявили про підтримку партії "Слуга народу", ще 9,9% готові голосувати за "Європейську солідарність", а 7,1% – за партію "Голос".

Партія Кличка "Удар" не входить у трійку лідерів, що ставить під сумнів її потрапляння до Київради у разі дострокових виборів.

Основною проблемою, яка заважає місцевій владі вирішувати проблеми киян, 32,7% респондентів бачать корупцію, а 28,3% переконані, що виною тому некомпетентність чиновників.

Опитування було проведено з 20 по 27 вересня 2019 року компанією Seetarget методом особистих інтерв'ю (face-to-face). Соціологічне дослідження репрезентативно за статтю, віком і районом проживання. Вибірка склала 1207 респондентів. Похибка – не більше 2,9%.

Дані досліджень були представлені на прес-конференції "Поствиборча орієнтаці киян: довіра, рейтинги, очікування", у якій брали участь: кандидат соціологічних наук, директор компанії Seetarget Олексій Боровський; політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; соціолог, заступник директора Seetarget Микола Бондаренко; політичний психолог Спартак Субота.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше нардеп Олександр Ткаченко заявив, що підтримує пропозицію депутатів Київради і їх звернення до президента України про проведення аудиту роботи чинного мера Віталія Кличка і всіх підпорядкованих структур.

Нагадаємо, Кабмін за закритими дверима підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!