"Перемога холодильника": Чорновіл передбачив падіння рейтингу Зеленського

Реальне падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського розпочнеться тоді, коли "холодильник переможе телевізор".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий український політик Тарас Чорновіл. "Поки що телевізор перемагає на всіх фронтах.... Але далі – тарифи", – зазначив він.

Чорновіл нагадав, що зараз починається зростання цін та підготовка до підвищення тарифів.

"Ціни почали на все потихеньку зростати. Мали впасти у зв'язку зі зміцненням гривні, а вони навпаки зросли. Що буде, якщо гривня почне падати? Яким буде зростання цін? Навіть уявити важко. Тому перемога холодильника рано чи пізно все одно відбудеться, якщо не буде дуже мудрої та зваженої політики уряду", – попередив він.

"Якщо чесно, я такої політики зараз не бачу. Відбувається досить хаотичне внесення купи різних законів, які тільки "вибивають" бізнес", – додав політик.

На його думку, поки що падіння рейтингу Зеленського обумовлено тільки тим, що проросійські сили, які раніше віддали йому свої голоси, почали масово забирати їх назад: "Вони почали забирати свого виборця, перейшли до Зеленському в досить жорстку опозицію".

Чорновіл уточнив, що Зеленський зі свого боку продовжує боротьбу за цей електорат.

"Тому він пресує їхні телеканали, але їхніх лідерів не рухає. А навпаки, "дотискає" лідерів протилежних, яких цей виборець не любить", – пояснив він.

За словами політика, існує і друга категорія людей, на яку працює чинна влада – "досить всеїдний виборець, який дозволив, щоб його обдурили, і зараз намагається сам себе максимально довго переконувати, що його не обдурили".

У жовтні Зеленського підтримали 66% українців president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує:

Всього за місяць рейтинг Володимира Зеленського просів на 7%. За даними опитування КМІС за жовтень, позитивно до діяльності президента України поставилися 66% українців, тоді як у вересні ця цифра становила 73%.

Глава Офісу президента Андрій Богдан пояснив падіння рейтингу тим, що деяка частина суспільства сприйняла в штики ухвалені "Слугою народу" закони та підписання "формули Штайнмаєра".

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