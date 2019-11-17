Обдурив Путіна? Стало відомо про хід конем Лукашенка

Експерти припустили, що президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив дострокові вибори, тому що намагається зменшити вплив Кремля в парламенті.

На думку фахівців, лідеру держави важливо, щоб нижня палата була максимально лояльною та діяла строго за вказівкою, особливо, на тлі сварки з РФ, передає "Апостроф".

"Російська Федерація не встигла сформувати свій пул кандидатів і відбудувати проросійські організації до такої потужності, щоб проводити парламентську кампанію. Є 4-5 кандидатів від так званої "Республіканської партії", яких можна теоретично вважати проросійськими. Інші проросійські групи не встигли провести збір підписів або не ризикнули йти на парламентську кампанію", – зазначив Ігар Тишкевич.

Олександр Лукашенко на нараді Пресслужба президента Білорусі

У свою чергу, Ярослав Романчук звернув увагу на загостренні у відносинах з Кремлем, так як вибори проходять на тлі сварки з Росією на всіх можливих напрямах.

"Менше місяця залишилося до 8 грудня – на цю дату було анонсовано підписання "чогось", а жодного важливого рішення в Білорусі немає. Це стосується і газу, і кредитування, і доступу до російського ринку, і доступу до прикордонного контролю. Фактично жодне питання не вирішено", – підкреслив він.

Загострення відносин між Білоруссю та Росією Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін

За словами Романчука, РФ порушує свободу переміщення товарів і послуг, на тлі чого між митницями відбувається повна недовіра, через що на кордоні утворюються багатокілометрові черги.

"Враховуючи це і багато інших економічних і політичних питань, "союзна держава" має вигляд фікції та, швидше за все, реалізовано не буде", – додав він.

Тим часом, журналіст Денис Лавнікевіч припустив, що вибори пов'язани із транзитом влади, так як Лукашенку потрібен слухняний парламент для зміни конституції та передачі влади.

Олександр Лукашенко Пресслужба президента Білорусі

"Але поки невідомо кому – або комусь із синів, або з наближених, або просто перерозподілити її, як це свого часу зробив Назарбаєв. Зараз все повноваження у президента. Він може віддати частину уряду, частину парламенту, щоб, коли він піде , вся система не рухнула", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко публічно дорікнув Росію в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

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