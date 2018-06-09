Переговори з Порошенком: Путін висунув нахабну вимогу

Президент Росії Володимир Путін в ході розмови з президентом України Петром Порошенком зажадав звільнити всіх заарештованих в Україні російських журналістів.

Як повідомили в прес-службі Кремля, тема представників ЗМІ піднімалася в контексті гуманітарних питань та обміну утримуваними особами.

"Володимир Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, заарештованих на Україні", - сказано в заяві.

Крім того, лідери країн домовилися про відвідини уповноваженими з прав людини обох держав українських громадян, які перебувають в російських в'язницях і громадян РФ - в українських в'язницях.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в суботу, 9 червня, Петро Порошенко та Володимир Путін провели телефонну розмову.