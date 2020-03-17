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17 березня • оновлено в 16:55
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Переговори України з ОРДЛО: в "Слузі народу" пояснили скандал у Мінську

1.1т
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Згода України заснувати консультативну раду з представниками ОРДЛО не означає, що Київ більше не вважає Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив в ефірі ObozTV нардеп з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи скандал навколо підписання в Мінську документа, який нібито фіксує суб'єктність ОРДЛО.

За словами депутата, представники фракції провели зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і окреслили "червоні лінії" на переговорах щодо Донбасу. Також на зустрічі нардепів з Єрмаком "піднімалося питання артикуляції, що Росія агресор, що Україна не повинна вести прямі переговори з ватажками терористів".

Безгін підкреслив, що документ, підписаний представником України в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою – "це заява про намір, а не підписання самого документа".

"Далі все залежить від того, якими змістами буде цей документ наповнений... Зараз предмета для паніки і істерії немає, але є питання, як буде відбуватися формування такої групи, якщо вона буде створена", – сказав він.

За словами нардепа, створення цієї групи "не означає, що Росія виходить з процесу".

"Цей консультаційний орган може бути створений при політичній підгрупі, де суб'єктом самої групи комунікації є Росія, Україна і ОБСЄ. Це вже дорадча історія", – заявив "слуга народу".

"Хоча ми розуміємо, що тут можуть бути певні політичні наслідки. Якщо в якомусь дорадчому органі ми дозволяємо собі вести прямий діалог з представниками ОРДЛО, хтось може це трактувати, що Україна погодилася, що саме вони суб'єкти, а Росія тут ні до чого. На моє переконання, ми не можемо цього допустити, зокрема на міжнародній арені. Росія – агресор і однозначно сторона конфлікту", – зазначив він.

Безгін також заявив, що консультативна рада з представниками ОРДЛО є "виконанням певних норм мінського процесу", які нинішній владі "залишилися в спадок" від попередників.

"Це механізм у межах мінського процесу, оскільки там записано, що певні акти, дуже непрості, які стосуються і амністії, і місцевого самоврядування, і децентралізації, повинні там узгоджуватися", – розповів депутат.

Переговори України з ОРДЛО: в "Слузі народу" пояснили скандал

rfi.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

  • За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • 54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:00 на ObozTV.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу переговори щодо Донбасу ОРДЛО Партія Слуга народу
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