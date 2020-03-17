Переговори України з ОРДЛО: в "Слузі народу" пояснили скандал у Мінську

Згода України заснувати консультативну раду з представниками ОРДЛО не означає, що Київ більше не вважає Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив в ефірі ObozTV нардеп з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи скандал навколо підписання в Мінську документа, який нібито фіксує суб'єктність ОРДЛО.

За словами депутата, представники фракції провели зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і окреслили "червоні лінії" на переговорах щодо Донбасу. Також на зустрічі нардепів з Єрмаком "піднімалося питання артикуляції, що Росія агресор, що Україна не повинна вести прямі переговори з ватажками терористів".

Безгін підкреслив, що документ, підписаний представником України в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою – "це заява про намір, а не підписання самого документа".

"Далі все залежить від того, якими змістами буде цей документ наповнений... Зараз предмета для паніки і істерії немає, але є питання, як буде відбуватися формування такої групи, якщо вона буде створена", – сказав він.

За словами нардепа, створення цієї групи "не означає, що Росія виходить з процесу".

"Цей консультаційний орган може бути створений при політичній підгрупі, де суб'єктом самої групи комунікації є Росія, Україна і ОБСЄ. Це вже дорадча історія", – заявив "слуга народу".

"Хоча ми розуміємо, що тут можуть бути певні політичні наслідки. Якщо в якомусь дорадчому органі ми дозволяємо собі вести прямий діалог з представниками ОРДЛО, хтось може це трактувати, що Україна погодилася, що саме вони суб'єкти, а Росія тут ні до чого. На моє переконання, ми не можемо цього допустити, зокрема на міжнародній арені. Росія – агресор і однозначно сторона конфлікту", – зазначив він.

Безгін також заявив, що консультативна рада з представниками ОРДЛО є "виконанням певних норм мінського процесу", які нинішній владі "залишилися в спадок" від попередників.

"Це механізм у межах мінського процесу, оскільки там записано, що певні акти, дуже непрості, які стосуються і амністії, і місцевого самоврядування, і децентралізації, повинні там узгоджуватися", – розповів депутат.

rfi.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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