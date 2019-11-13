Переговори щодо Донбасу: Зеленському пообіцяли "болючі стусани" від Путіна

Переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі", на яких наполягає президент України Володимир Зеленський, вигідні президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це заявив в ефірі ObozTV експредставник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. На думку українського дипломата, зараз "не той випадок, коли можна сидіти на лавочці й обговорювати питання".

Безсмертний нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель незабаром залишає свій пост, а президент Франції Еммануель Макрон більше стурбований майбутніми виборами, ніж міжнародною обстановкою.

"Ви можете говорити з Меркель і Макроном про що завгодно. Меркель "іде з базару", Макрон іде на вибори і результат незрозумілий. Які гарантії може дати канцлер Меркель? Вона от-от не буде канцлером. Які гарантії може дати президент Макрон? Жодних. А от Путін свого доб'ється. Як тільки сядуть за стіл і подивляться в очі, стане зрозуміло, що Європа "сидить" на газовій голці. І Меркель, і Макрон будуть дуже слухняні", – наголосив він.

На питання, чому тоді Зеленський так активно наполягає на переговорах "нормандської четвірки", дипломат відповів: "Це дуже легко, це дуже добре читається. Володимир Олександрович – актор. Актор гарний, актор, якому аплодували. Йому хочеться оплесків".

"Але треба розуміти, що від Путіна, і навіть Макрона і Меркель, будуть стусани, і дуже болючі. Аплодисментів не буде. Дані певні обіцянки. У політиці прийнято – сказав, хоч щось зроби в цьому плані. Але поки що тут ситуація дуже погана. Крім того, що відвели війська і зробили чергові випробування для України, дискредитували і деморалізували армію, досягнень тут дуже мало", – зазначив Безсмертний.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч повинна відбутися до кінця року.

При цьому, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!