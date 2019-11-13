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13 листопада • оновлено в 22:48
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Переговори щодо Донбасу: Зеленському пообіцяли "болючі стусани" від Путіна

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Переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі", на яких наполягає президент України Володимир Зеленський, вигідні президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це заявив в ефірі ObozTV експредставник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. На думку українського дипломата, зараз "не той випадок, коли можна сидіти на лавочці й обговорювати питання".

Безсмертний нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель незабаром залишає свій пост, а президент Франції Еммануель Макрон більше стурбований майбутніми виборами, ніж міжнародною обстановкою.

"Ви можете говорити з Меркель і Макроном про що завгодно. Меркель "іде з базару", Макрон іде на вибори і результат незрозумілий. Які гарантії може дати канцлер Меркель? Вона от-от не буде канцлером. Які гарантії може дати президент Макрон? Жодних. А от Путін свого доб'ється. Як тільки сядуть за стіл і подивляться в очі, стане зрозуміло, що Європа "сидить" на газовій голці. І Меркель, і Макрон будуть дуже слухняні", – наголосив він.

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На питання, чому тоді Зеленський так активно наполягає на переговорах "нормандської четвірки", дипломат відповів: "Це дуже легко, це дуже добре читається. Володимир Олександрович – актор. Актор гарний, актор, якому аплодували. Йому хочеться оплесків".

"Але треба розуміти, що від Путіна, і навіть Макрона і Меркель, будуть стусани, і дуже болючі. Аплодисментів не буде. Дані певні обіцянки. У політиці прийнято – сказав, хоч щось зроби в цьому плані. Але поки що тут ситуація дуже погана. Крім того, що відвели війська і зробили чергові випробування для України, дискредитували і деморалізували армію, досягнень тут дуже мало", – зазначив Безсмертний.

Переговори щодо Донбасу: Зеленському пообіцяли "болючі стусани" від Путіна

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц Павло Заяц
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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