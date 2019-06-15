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Переговори щодо Донбасу: поверненню Кучми дали тривожне пояснення

32.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський після виборів до Верховної Ради може піти на непопулярні заходи, пов'язані з реалізацією Мінських угод.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Андрій Бузаров, коментуючи повернення другого президента України Леоніда Кучми в Мінську контактну групу.

"Це підготовка нової спроби реалізації Мінських угод після парламентських виборів. Я переконаний, що ця спроба буде зроблена – вдало або невдало, не знаю", – підкреслив він.

За словами Бузарова, партія "Слуга народу" в своїй програмі головним завданням у зовнішній політиці ставить "імплементацію ініціатив президента щодо територіальної цілісності і суверенітету".

"Я думаю, що після парламентських виборів Зеленський внесе непопулярні пропозиції, пов'язані з реалізацією Мінських угод. Тоді більшість, якщо вона буде в парламенті, матиме ці ініціативи ратифікувати", – вважає експерт.

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"Вони перевіряють нашу реакцію. Хтось за, хтось каже, що це зрада. Я думаю, що таких ініціатив буде багато, але вони будуть після парламентських виборів. Питання не в нашій позиції, а як Путін і Росія це сприйме. Це хороша можливість перевірити, як Росія буде реагувати. Але я не думаю, що вони підуть на якісь поступки", – додав Бузаров.

Переговори щодо Донбасу: поверненню Кучми дали тривожне пояснення

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

  • пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він підкреслив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

  • У свою чергу, президент України Володимир Зеленський у відповідь на чергові обстріли на Донбасі оприлюднив заяву. "Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", – йдеться в ній.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктмінські домовленостіМирні переговори в МінськуВійна на Донбасі
Особи
Леонід КучмаВолодимир ЗеленськийАндрій Бузаров
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Звон Владимир
Звон Владимир
Существительное в этом комментарии: "реализации Минских соглашений после парламентских выборов". По вьетнамски это звучало бы" Сау До, что в переводе на русский, как, впрочем и на любой другой язык обозначает: "когда-нибудь" А надо бы уже вчера.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные а вы тех кто любит популярные меры...в окоп вместе с их детьми)))))))))))))))
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