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Передвиборчі обіцянки Порошенка: менше року на виконання? (відео)

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7 червня виповнилося 4 роки, як Порошенко став президентом. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних виборів залишається менше року, відповідно й часу на реалізацію обіцянок.Що досі залишається невиконаним?7 червня виповнилося чотири роки, як Петро Порошенко вступив на посаду президента. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних президентських виборів залишається лише рік, відповідно й часу на виконання його обіцянок обмаль. Що досі залишається невиконаним?

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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