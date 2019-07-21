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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Передумали? У Зеленського висловилися про перейменування міст в Україні. Відео

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Механізм перейменування міст в Україні в рамках декомунізації необхідно змінити.

Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час спілкування з журналістами перед голосуванням на виборах в Раду, передає кореспондент OBOZREVATEL. (Список партій і всі подробиці виборів у Раду в Україні, дивіться тут).

"Позиція нашої політичної сили відповідає тому, що це потрібно було віддавати в ініціативу людям, які там проживають. Тому що велика частина нардепів, які ніколи не були в місті Кіровограді, потім його перейменували його в Кропивницький..." – пояснив політик.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

За його словами, проблема полягає не в назвах, а в підході до процесу декуоммунізаціі. "Це не правильно!" – впевнений Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бахмут Донецької області (624-я Дільнично-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Усе про скандали і порушення на виборах в ВР 21 липня читайте тут

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Декомунізація в Україні
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
Все переименования должны происходить в рамках европейской демократической традиции - на местных РЕФЕРЕНДУМАХ с участием ВСЕХ жителей данного округа, района и области.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот казалось бы, всего лишь заменили одного Гидранта на другого, а сколько сразу умных мыслей появилось!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Но у меня другой вопрос, где же вы раньше были, когда вашу страну драли во все дыры???!!!
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