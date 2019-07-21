Передумали? У Зеленського висловилися про перейменування міст в Україні. Відео

Механізм перейменування міст в Україні в рамках декомунізації необхідно змінити.

Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час спілкування з журналістами перед голосуванням на виборах в Раду, передає кореспондент OBOZREVATEL. (Список партій і всі подробиці виборів у Раду в Україні, дивіться тут).

"Позиція нашої політичної сили відповідає тому, що це потрібно було віддавати в ініціативу людям, які там проживають. Тому що велика частина нардепів, які ніколи не були в місті Кіровограді, потім його перейменували його в Кропивницький..." – пояснив політик.

Дмитро Разумков

За його словами, проблема полягає не в назвах, а в підході до процесу декуоммунізаціі. "Це не правильно!" – впевнений Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бахмут Донецької області (624-я Дільнично-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

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