Пенсії для Донбасу: Тука закликав не відправляти їх у "безодню"

Ініціативу про видачу пенсій на непідконтрольних територіях Донбасу, озвучену представником парламентської фракції "Слуга народу", розкритикували.

"Ті тези, які я почув від спікерів "Слуги народу", мене, м'яко кажучи, здивували", – зізнався в коментарі OBOZREVATEL ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Було сказано про те, що нібито Україна виплачуватиме пенсії безпосередньо на окупованих територіях. Якщо уявити собі, що готівкові кошти безконтрольно перетинатимуть лінію розмежування і йтимуть у безодню – я думаю, тут питань буде дуже багато у всіх. Це абсолютно неприпустимо", – наголосив він.

Видача пенсій на непідконтрольних територіях виключена, переконаний Георгій Тука https://newsone.ua

Водночас Тука нагадав про те, що, працюючи в Міністерстві, "ми неодноразово пропонували розірвати зв'язок між виплатою пенсії і наявністю довідки про реєстрацію як вимушено переміщеної особи. Отже, можна розірвати це порочне коло, яке можна назвати "пенсійним туризмом".

Він пояснив: "Це зовсім не означає, що непідконтрольною територією пересуватимуться інкасаторські машини і зникатимуть у безодню. Просто пенсіонери, які живуть там, у певний період будуть перетинати лінію розмежування і без жодних обмежень з боку соціальних служб у вигляді надання довідки про реєстрацію як ТПО, отримувати пенсію в державних банківських установах".

Тука сказав: "Це суто політичне рішення. Технічно тут нічого складного немає".

За його словами, свого часу ця ініціатива не знайшла розуміння в Кабінеті міністрів. "Чи буде зараз таке розуміння в Кабінеті міністрів, мені важко прогнозувати", – зауважив він.

Нагадаємо, 17 вересня глава Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матильда Богнер заявила про необхідність виплачувати пенсії "всім, хто має на це право, незалежно від місця проживання".

Як писав OBOZREVATEL, нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила: "Ми повинні робити в парламенті все, щоб полегшити їм (жителям Донбасу, – Ред.) життя. Ми сьогодні розробляємо карту тих перших маленьких кроків, які б допомогли людям, що живуть у прифронтовій зоні, хоча б відчувати себе людьми. Я говорю зараз про спрощений перетин сірої зони, про логістичні центри на КПВВ".

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