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19 вересня • оновлено в 14:11
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Павло Жебрівський: поставте політику гостре питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 19 вересня стане лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Павло Жебрівський: поставте політику гостре питання

uanova.net

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Павлом Жебрівським сьогодні о 17:30

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70rus xxx
70rus xxx
Я,как и Цымбалюк,задам "острый" вопрос и потроллю его.Павел,есть жизнь на Марсе? И почем ныне рабы?
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