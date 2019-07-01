Пацкан: Рахункова палата на вимогу Тимошенко перевірить, як управляють ГТС України

Рахункова палата не лише проаналізує документи про доведення до банкрутства вітчизняної ГТС, але й на вимогу лідера "Батьківщини" проведе позачергову загальну перевірку управління її об’єктами.

Про це під час Погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та груп заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Минулого тижня до нас звернулась Юлія Тимошенко з питань перевірки ГТС та можливості її продажу або привласнення в якийсь інший спосіб. Рахункова палата ухвалила рішення щодо проведення позачергового контрольного заходу, який покаже реальну ситуацію в ГТС. Ми проведемо аудит ефективності в управлінні об’єктами держвласності ГТС, що мають фінансові наслідки для державного бюджету", – сказав він.

За словами очільника Рахункової палати, це буде всім цікаво. "Лише якщо переглянути те, що всередині відбувається, можна дати відповідь на багато запитань. Зокрема, формування ціни на газ, як йде (ефективно чи ні) управління тими чи іншими підприємствами "Нафтогазу", – зазначив він.

Юлія Тимошенко Сайт партії "Батьківщина"

До того ж Пацкан поскаржився, що керівництво "Нафтогазу" вже почало перешкоджати перевіркам. Тому Рахункова палата звернулася до генпрокурора та інших правоохоронних органів зі скаргою на дії менеджменту газового монополіста.

"Прошу правоохоронні органи виконати свою роботу та дати оцінку, чому перешкоджають роботі Рахункової палати, та проінформувати суспільство", – наголосив Пацкан.

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