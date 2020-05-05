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5 травня • оновлено в 11:45
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Патріоти і меценати за бюджетні кошти

1.9т

Триває політична піар-істерія на тему:

"Як я, моя дружина і мої однопартійці-депутати рятують простолюд від коронавірусу". Тут і телевізійна реклама й реклама у соціальних мережах та навіть на біг-мордах.

А що в реальному житті: парламентські партії та їх вожді швиденько і тихенько забрали своє бюджетне фінансування за 2 квартал. Тобто, за карантинні квітень і щонайменше травень!

Партія Зеленського – 35,14 мільйонів, партія Медведчука-Бойка – 10,63 млн, партія Порошенка – 10,4; партія Вакарчука – 8,29; партія Тимошенко – 6,67!

А що ж вони на ці гроші робитимуть? Правильно – розмістять рекламу про те, які вони хороші і страшно близькі до народу.

Партія Медведчука-Бойка напевно ж привітає нас з Днем Перемоги за наші ж гроші, решта – розкажуть про свій патріотизм і меценатство за бюджетні кошти.

Про те, що для героїчної боротьби з коронавірусом вони пожертвували пару відсотків зі свого бюджетного фінансування на утримання, гидко навіть згадувати:

Офіс Президента пожертвував із своїх 916, 169 мільйонів на утримання аж 38, тобто аж 4,2 %;

Верховна Рада пожертвувала із 2 мільярдів 37, 360 мільйонів аж 48 мільйонів, тобто 2,3 %;

Офіс Генпрокурора – відповідно із 7 670 648 2 мільярдів пожертвував аж 104 936 млн, тобто 1,4 %.

А МВС збільшили до рекордних 93 161 654 2 мільярдів?!

Про те, що всі партії в парламенті очолюють як не доларові, то гривневі мільярдери чи поодинокі бідняки – доларові мільйонери, просто промовчимо!

П.С. Мушу відзначити, що партія Слуга народу під нашим тиском таки відмовилася від 70 мільйонів бюджетних коштів, але вже з липня й до кінця 2020 року! Решта партій мовчать як партизани, бо готові на все, щоб зберегти на всі 5 років свої, точніше наші, сотні мільйонів бюджетних гривень!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Пане Томенко, шкода, що ви, будучи викладачем політології, не розумієте того, що державне фінансування політичних партій існує в багатьох демократичних країнах для запобігання політичної корупції (щоб партії не підкуповувались олігархами). Ви, як багаторічний соратник Ю.Тимошенко і член керівництва партії Батьківщина, прекрасно знаєте, що таке "політична корупція" на прикладі того, як в Україні збирали (збирають?) кошти на проведення вибочих кампаній і що з тієї практики випливає ("хто платить, той і замовляє "музику"). Тому ваші постійні нападки на сам принцип фінансування діяльності партій з держбюджету є абсолютно деструктивний. До речі, можете порадіти за своїх колишніх соратників по БЮТ: саму пан Ю та її вірного "зброєносця", які нещодавно офіційно стали гривневими мультімільонерами!(((
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