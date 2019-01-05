Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Церемонія проходила у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату у Стамбулі. У ній взяли участь президент України Петро Порошенко з дружиною, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
На церемонії також були присутні представники Вселенського патріархату і члени української делегації, у складі якої голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, третій президент України Віктор Ющенко та інші.
Прес-служба Православної церкви України повідомила, що в Стамбулі відбулася перша зустріч між Вселенським Патріархатом Варфоломієм і Митрополитом Київським Епіфанієм. Вони спілкувалися грецькою мовою.
Щойно відбулася перша зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія і Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Спілкуються грецькою мовою.— Православна Церква України (@Cerkva_Info) 5 января 2019 г.
Резиденція Константинопольського Патріарха, 5 січня 2019 р. pic.twitter.com/9M4kQdf9Ty
Як виглядає Томос
6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Православної церкви.
7 січня о 9:30 у Ставропігії Вселенської патріархії в Україні — Андріївській церкві — розпочнеться Різдвяне богослужіння, яке очолить екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон.
"Це перше богослужіння у Ставропігії — представництві Вселенського патріарха Варфоломія у Києві після надання Православній церкві України (ПЦУ) Томосу про автокефалію", — повідомили у Православній церкві України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена Православна церква в Україні і обраний її глава митрополит Епіфаній.
Константинопольський патріарх підтвердив намір надати 6 січня Томос Православній церкві України.
На захід вирушив президент України Петро Порошенко разом із главою ПЦУ.
4 грудня патріарх Варфоломій закликав всіх глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.
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