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Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ

15.2тЧитати матеріал російською

Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

Церемонія проходила у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату у Стамбулі. У ній взяли участь президент України Петро Порошенко з дружиною, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

На церемонії також були присутні представники Вселенського патріархату і члени української делегації, у складі якої голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, третій президент України Віктор Ющенко та інші.

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Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ

Прес-служба Православної церкви України повідомила, що в Стамбулі відбулася перша зустріч між Вселенським Патріархатом Варфоломієм і Митрополитом Київським Епіфанієм. Вони спілкувалися грецькою мовою.

Як виглядає Томос

Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ
Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Православної церкви.

7 січня о 9:30 у Ставропігії Вселенської патріархії в Україні — Андріївській церкві — розпочнеться Різдвяне богослужіння, яке очолить екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон.

"Це перше богослужіння у Ставропігії — представництві Вселенського патріарха Варфоломія у Києві після надання Православній церкві України (ПЦУ) Томосу про автокефалію", — повідомили у Православній церкві України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро ПорошенкоМитрополит ЕпіфанійПатріарх Варфоломій
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы! Посмотрите, как выглядит Томос! У вас же своего нет! Вы же секта самосвятов!
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2
1
Полищук Виктор
Полищук Виктор
Все хорошо. Только непойму что там делали наши слуги народа? У них что дел нету? Томосом будем кормить детей и платить за комуналку.
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1
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Коваленко Дмитрий, ну-ну
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1
4
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Куралесов Вася И чяво ну-ну , чяво не нравится?!
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0
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