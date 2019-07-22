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Паспорти РФ на Донбасі: у Зеленського розповіли про відповідь Путіну

1.7т Читати матеріал російською

Україна може ввести національні санкції в якості реакції на спрощення отримання російських паспортів на всій території окупованих Донецької і Луганської області.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 21 липня в штабі партії "Слуга народу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно. Повинні бути конкретні заходи, щоб цей процес припинився або максимально ускладнився. Це є порушенням Мінських угод, спланованою провокацією і ми, звичайно, не залишимо це так", – відповів він на питання, чи має намір Україна вводити подібні санкції.

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Данилюк і Путін

Данилюк і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

  • В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зеленський засудив рішення Путіна про паспорти РФ для жителів Донбасу. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другої для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Данилюк Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Хозя Ин
Хозя Ин
Чё из себя этот клоун и все приближенные к нему возомнили? Вангую... Править он будет 4 года если не вынесут как Яныка.. под второй год будет с нулевым рейтингом, клоуна никто в расчет ставить не будет, политик из него будет никакущий!
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