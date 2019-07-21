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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Парубій публічно осоромився на виборчій дільниці: що сталося

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Спікер парламенту Андрій Парубій, який йде на вибори за списком партії "Європейська солідарність", приїхав на виборчу дільницю в Будинок офіцерів без паспорта.

"Так, я забув паспорт", - відповів він журналістам, передають Вести.

Як виявилося, він забув його вдома і главі Ради довелося чекати, поки документ привезе помічник, після чого вдалося проголосувати.

Парубій припустив, що перше засідання нового парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня.

Андрій Парубій на виборчій дільниці

Андрій Парубій на виборчій дільниці

РБК-Україна

Андрій Парубій на виборчій дільниці

Андрій Парубій на виборчій дільниці

РБК-Україна

За його словами, після оголошення результатів виборів він ініціює створення робочих груп, котрі вирішуватимуть питання кількості комітетів нової Ради і розсадження депутатів у сесійній залі.

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Парубій прокоментував підсумки виборів по мажоритарці.

"У багатьох округах в Західній Україні, наприклад, лідери йдуть плече в плече, розгромних перемог, як на попередніх виборах, я не очікую", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборцем на дільниці в Києві.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
ДБ
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
ДУРАЧЁК , и есть ДУРАЧЁК ! но справку об этом придявил ! это ШИЗОФРЕНИК !
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Справкой из дурдома голоснул?!
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