Парубій публічно осоромився на виборчій дільниці: що сталося

Спікер парламенту Андрій Парубій, який йде на вибори за списком партії "Європейська солідарність", приїхав на виборчу дільницю в Будинок офіцерів без паспорта.

"Так, я забув паспорт", - відповів він журналістам, передають Вести.

Як виявилося, він забув його вдома і главі Ради довелося чекати, поки документ привезе помічник, після чого вдалося проголосувати.

Парубій припустив, що перше засідання нового парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня.

Андрій Парубій на виборчій дільниці РБК-Україна

Андрій Парубій на виборчій дільниці РБК-Україна

За його словами, після оголошення результатів виборів він ініціює створення робочих груп, котрі вирішуватимуть питання кількості комітетів нової Ради і розсадження депутатів у сесійній залі.

Парубій прокоментував підсумки виборів по мажоритарці.

"У багатьох округах в Західній Україні, наприклад, лідери йдуть плече в плече, розгромних перемог, як на попередніх виборах, я не очікую", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборцем на дільниці в Києві.

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