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27 лютого • оновлено в 15:44
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Бізнес-партнеру Медведчука і Козака винесли вирок за брехню в декларації

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Суд визнав винним в недостовірному декларуванні колишнього народного депутата, який напередодні вироку уклав угоду про визнання провини з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба САП. За даними видання "Слово і Діло", мова йде про екснардепа групи "Відродження" Геннадія Бобова.

Бобов у щорічних деклараціях за 2015-2018 роки та в декларації перед звільненням не вказав фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість і наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%. Він заплатить штраф в розмірі 51 тисяча гривень.

Геннадій Бобов

Геннадій Бобов

"26 лютого під час підготовчого засідання між прокурором САП і обвинуваченим колишнім народним депутатом підписано угоду про визнання винуватості. Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено зазначену угоду, особу визнано винною за ст. 366-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тысяча гривень", – йдеться у повідомленні САП.

Крім того, за даними прокуратури, Бобова позбавили права займати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що народний депутат, лідер фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук нарівні з президентом Росії Володимиром Путіним є ворогом України.

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Автор
Гліб Іванов
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Классический уход от ответственности за крупное преступление путём признания себя виновным в мелком деле. 51 тыс.депутату времён Януковича? Да он на туалетную бумагу больше тратит
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