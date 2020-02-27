Бізнес-партнеру Медведчука і Козака винесли вирок за брехню в декларації

Суд визнав винним в недостовірному декларуванні колишнього народного депутата, який напередодні вироку уклав угоду про визнання провини з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба САП. За даними видання "Слово і Діло", мова йде про екснардепа групи "Відродження" Геннадія Бобова.

Бобов у щорічних деклараціях за 2015-2018 роки та в декларації перед звільненням не вказав фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість і наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%. Він заплатить штраф в розмірі 51 тисяча гривень.

Геннадій Бобов

"26 лютого під час підготовчого засідання між прокурором САП і обвинуваченим колишнім народним депутатом підписано угоду про визнання винуватості. Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено зазначену угоду, особу визнано винною за ст. 366-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тысяча гривень", – йдеться у повідомленні САП.

Крім того, за даними прокуратури, Бобова позбавили права займати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

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