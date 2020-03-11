Партія "Голос" лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука обрала своїм новим керівником народного депутата Кіру Рудик.

Таке рішення було ухвалене 11 березня на з'їзді політсили, повідомили OBOZREVATEL в прес-службі "Голосу".

Кіра Рудик і Святослав Вакарчук

Кіру Рудик в прес-службі назвали "найкращим управлінцем з команди, досвід якої допоможе на місцевих виборах".

"Це призначення – відповідь на нові виклики, які стоять перед партією. Слабкий уряд, повернення колишніх функціонерів, неготовність країни до економічної кризи, брак ухваленої стратегії в боротьбі з Росією", – пояснили в політсилі.

Зазначається, що цим "Голос" має намір "продемонструвати іншим партіям, що на лідерські позиції можна виводити нових професійних людей".

Лідером "Голоси" залишиться Святослав Вакарчук, він продовжить її розвивати.

До того, як стати нардепом від "Голосу", Рудик працювала в декількох IT-компаніях України і США, де пройшла шлях від тестувальника до топ-менеджера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Голосу" Юлія Клименко на засіданні Верховної Ради 4 березня подарувала Денису Шмигалю, новообраному прем'єр-міністру України, "кота в мішку" у вигляді дитячої іграшки.

Таким чином вона висловила своє ставлення до зміни Кабміну, до складу якого "замість нових облич увійшли бувалі політики".

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