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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Партія Зеленського відправить майбутніх нардепів на відомий курорт: що відомо

8.1т Читати матеріал російською

Кандидати в народні депутати від президентської партії "Слуга народу", які пройшли в нову Верховну Раду, відправляться до Трускавця на семиденне навчання від Київської школи економіки.

Про це повідомив у Facebook почесний президент КШЕ і перший заступник глави ради Нацбанку Тимофій Милованов.

"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим. Саме такий формат ми розробили спільно з представниками партії. Ми на тиждень їдемо до Трускавця, який стане місцем для цієї "Спарти", – розповів він.

Новини
Зеленський зустрівся зі "слугами народу": розсекречені перші подробиці

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

delo.ua

За словами Милованова, на майбутніх нардепів чекає насичена програма: вони будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців протягом семи днів з 8:30 до 21:30.

"У комплексі з лекційними заняттями студенти будуть обробляти отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх. У день передбачено три маленькі перерви і час на обід і вечерю. І навіть учасники виконуватимуть завдання від викладачів", – поділився він подробицями.

Милованов пояснив, чому місцем проведення інтенсиву вибрали саме Трускавець.

"Тому що в Україні поки немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих. При виборі місця для навчання ми зіткнулися з перешкодою: незважаючи на той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі в Трускавці, де раніше проводили свої навчання великі міжнародні та українські компанії", – написав він.

Зеленський і партія "Слуга народу"

Зеленський і партія "Слуга народу"

Известия

Почесний президент Київської школи економіки також розкрив фінансові деталі проекту.

"Відповідаємо: ми підписали комерційний контракт із політсилою "Слуга народу". Такі ж контракти з нами може укласти будь-яка політсила, комерційна компанія, неприбуткова організація або фізична особа. Ми відкриті для всіх. Вартість контракту з "слуг народу" буде вказана в звіті партії ", – підкреслив Милованов, запевнивши, що навчальний заклад не виступає на підтримку окремих політсил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у нардепи від президентської політсили і секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія розповів, що після оголошення результатів виборів "слуги народу" відправляться на 7 днів у школу парламентарія.

Незабаром у Київській школі економіки заявили, що отримали заявки на навчання ще від двох політсил.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Мир Миру
Мир Миру
Хоч би пішло цій країні їх навчання на користь :- !!!
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Кропива Макс
Кропива Макс
За неделю с них сделают специалистов?
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