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"Партія війни та миру!" Піонтковський розкрив задум Кремля щодо України

1.7тЧитати матеріал російською

Кремль сподівається на перестановки в українській політиці, що дозволять їм послабити санкційні позиції по відношенню до Росії.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський, зазначивши, що в Україні назріває розкол політичних еліт, передає "Еспресо".

"У цьому, безумовно, полягає задум Кремля. Мене бентежать деякі висловлювання нового президента України, особливо ті, які були зроблені в період передвиборної кампанії. Порошенко програв вибори, тому що було невдоволення діями в економічному порядку денному, в боротьбі з корупцією. Це йому виборці не пробачили, і більшість голосували проти, в цьому мав рацію цей колективний Зеленський, який вів кампанію фізичного Зеленського, використовуючи і концентруючись на цих слабких місцях Порошенка. Однак, ця компанія подала себе як "партію миру" і звинувачувала Порошенка і всю попередню владу в Україні, як "партію війни", – пояснив він.

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Піонтковський зазначив, що такі заяви "абсолютно несправедливі і це просто по-зрадницьки по відношенню до України".

"Справедливості заради слід сказати, що вступивши на посаду, президент Зеленський під час своїх закордонних візитів в цілому повторював ті ж тези "партії опору агресії", які є тезами Порошенка, навіть, буквально використовував його тексти. Звичайно, немає і не може бути в Україні жодної "партії війни". Україна жертва військової агресії ", – акцентував політолог.

Піонтковський додав, в Україні є "партія опору агресії" і є "партія капітуляції".

Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський

Білоруський журнал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Піонтковський розповів, що поки президент РФ Володимир Путін живий, то Росія не прибере свої війська з території тимчасово окупованого Донбасу.

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Особи
Андрій ПіонтковськийВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Росія
Тег
Росія
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