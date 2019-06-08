Партія Смешка представила першу десятку

Партія Ігора Смешка "Сила і Честь" 8 червня представила команду, з якою він йде на позачергові вибори у Верховну Раду 2019.
OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається на з'їзді партії в Києві. (Щоб дивитися онлайн-трансляцію, скрольте до кінця сторінки).
Імена назвав сам Смешко. За словами політика, у команді – відомі, авторитетні, професійні, досвідчені і молоді лідери (себе він також вважає "молодим" діячем).
Ігор Смешко
Скріншот із відео
Отже, перша десятка партії "Сила і Честь":
№1 Ігор Смешко. Очолював СБУ у 2003-2005 роках. З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет із питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 року Смешко підтримали 6,04% українців. Він зайняв 6 місце. У той же час він став "героєм" кількох гучних скандалів. Найвідоміший – навколо отруєння третього президента Віктора Ющенка.
Ігор Смешко
Скріншот з відео
№2 Олена Судник – народний депутат (фракція "Самопоміч").
Олена Судник
Скріншот з відео
№3 Рефат Чубаров – глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка".
Рефат Чубаров
Скріншот з відео
№4 Іван Мірошниченко – народний депутат (фракція "Самопоміч").
Іван Мірошниченко
Скріншот з відео
№5 Володимир Замана – екс-начальник Генштабу Збройних сил України.
Володимир Замана
Скріншот з відео
№6 Ольга Романюк
Ольга Романюк
Скріншот з відео
№7 Андрій Гайдуцький
№8 Ірина Сисоєнко
№9 Володимир Тимошенко
№10 Анатолій Макаренко
Анатолій Макаренко
Скріншот з відео
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