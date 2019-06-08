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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія Смешка представила першу десятку

4.1тЧитати матеріал російською

Партія Ігора Смешка "Сила і Честь" 8 червня представила команду, з якою він йде на позачергові вибори у Верховну Раду 2019.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається на з'їзді партії в Києві. (Щоб дивитися онлайн-трансляцію, скрольте до кінця сторінки).

Імена назвав сам Смешко. За словами політика, у команді – відомі, авторитетні, професійні, досвідчені і молоді лідери (себе він також вважає "молодим" діячем).

Ігор Смешко

Ігор Смешко

Скріншот із відео

Отже, перша десятка партії "Сила і Честь":

№1 Ігор Смешко. Очолював СБУ у 2003-2005 роках. З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет із питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 року Смешко підтримали 6,04% українців. Він зайняв 6 місце. У той же час він став "героєм" кількох гучних скандалів. Найвідоміший – навколо отруєння третього президента Віктора Ющенка.

Ігор Смешко

Ігор Смешко

Скріншот з відео

№2 Олена Судник – народний депутат (фракція "Самопоміч").

Олена Судник

Олена Судник

Скріншот з відео

№3 Рефат Чубаров – глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка".

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Скріншот з відео

№4 Іван Мірошниченко – народний депутат (фракція "Самопоміч").

Іван Мірошниченко

Іван Мірошниченко

Скріншот з відео

№5 Володимир Замана – екс-начальник Генштабу Збройних сил України.

Володимир Замана

Володимир Замана

Скріншот з відео

№6 Ольга Романюк

Ольга Романюк

Ольга Романюк

Скріншот з відео

№7 Андрій Гайдуцький

№8 Ірина Сисоєнко

№9 Володимир Тимошенко

№10 Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

Скріншот з відео

Новина оновлюється ...

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Отборная дрянь!
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леня зе
леня зе
как сказал толик:"наел щеки себе-наем и вам"
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1
леня зе
леня зе
Махал Махалыч, соси мыха.соси
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, сифилитик - ты шо тут забыл? На паРРашу, пшел вон!
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