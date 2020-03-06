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6 березня • оновлено в 16:49
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Партія Порошенка лідирує на виборах до міськради Львова

1.9т
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Партія "Європейська солідарність" наростила підтримку у Львові – на виборах до Львівської міськради станом на березень за партію Порошенка готові проголосувати найбільша кількість виборців – 27,3%.

Про це із посиланням на дані опитування соціологічної компанії Fama повідомляє Zaxid.net. Порівняно з жовтнем минулого року рейтинг "Європейської солідарності" зріс на 4,1%.

Разом із тим, партії "Голос" та "Слуга народу" від осені 2019 року суттєво втратили кількість прихильників у Львові.

"Європейська солідарність" лідирує на виборах до міськради Львова

"Європейська солідарність" лідирує на виборах до міськради Львова

Зокрема, "Слуга народу" наразі опустилася на п’яте місце і має лише 9,5 відсотків підтримки, тоді як восени партію Зеленського були готові підтримати 19 відсотків львів’ян. "Голос" втратив майже 5 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президент України Володимира Зеленського обвалився до 40%. Саме стільки українців готові віддати свої голоси, якби в країні проходили нові вибори держави.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Львів
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Serov Oleg
Serov Oleg
после того,как вчера сбросили рябошляпу,процентов 10 у клоуна прибавится...ну,а после посадки хряка дойдет до 80..
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Ку Алексей
Ку Алексей
прах к праху , гiмно к гiмну
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
40% сейчас для Зе незаслуженно много. Одна продажа земли чего стоит, но эти 40% этого не понимают
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