У політичній силі "Перемога Пальчевського" заявили, що будуть висувати своїх кандидатів в мери і місцеві ради по всій Україні.

Партія Пальчевського висуне своїх кандидатів на місцевих виборах по всій Україні

Про це заявив лідер партії Андрій Пальчевський під час візиту до Рівненської області, передає пресслужба партії.

"Люди втомилися від суцільної відсутності змін. Команда президента – це одне слово "розчарування". А яка альтернатива? Старі політики? Ні! Люди хочуть досвідчених нових професіоналів. Потрібна системна зміна влади по всій країні. Почнемо ці зміни з місцевої влади. Я поступово представляю свою команду по всій Україні і сьогодні це місто – Рівне", – заявив Андрій Пальчевський під час свого виступу з виборцями.

Партія Пальчевського висуне своїх кандидатів на місцевих виборах по всій Україні

Андрій Пальчевський заявив, що під час спілкування з жителями м. Рівного чув багато позитивних відгуків і бажання бачити наступним мером міста Віталія Германа. "Я багато спілкувався з людьми в парку і на вулицях Рівного. Запитував, кому вони довіряють. Мене здивувало, що практично всі хочуть бачити наступним мером Рівного Віталія Германа. Люди йому довіряють, оскільки у нього бездоганна репутація і він славиться добрими справами", – сказав Пальчевський.

Партія Пальчевського висуне своїх кандидатів на місцевих виборах по всій Україні

За його словами, саме Віталія Германа партія "Перемога Пальчевського" висуватиме на посаду мера міста Рівного.

Крім цього, лідер партії "Перемога Пальчевського" відвідав спортивний клуб, поспілкувався з місцевими жителями в різних публічних місцях міста, дав інтерв'ю телеканалу Рівне-1 та обласному радіо, а також представив свою рівненську команду в офісі партії "Перемога Пальчевського".

На завершення свого візиту до м. Рівне, політик відвідав міський мототрек, де його підтримала велика кількість спортсменів-мотоциклістів. Андрій Пальчевський зазначив, що до міської ради від партії "Перемога Пальчевського" буде балотуватися майстер спорту, чемпіон України з мотоспорту та Європи серед юніорів – Станіслав Мельничук.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевський", лідером якої є Андрій Пальчевський.

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