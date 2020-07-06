Партія Гройсмана отримала найбільшу підтримку жителів Вінниці

Володимир Гройсман та його партія отримали найвищий рейтинг у Вінниці.

Партія "Українська стратегія Гройсмана" отримала найбільшу підтримку жителів Вінниці та області – 40,3% і 25,2% відповідно.

Про це свідчать дані соціологічного опитування від Socio Inform, які досліджували думки 800 осіб в Вінниці і 1200 в області.

Згідно з отриманими даними, під час боротьби з пандемією COVID-19 22% опитаних у Вінницькій області допомагав фонд Володимира Гройсмана "СтопВірус", в обласному центрі цей показник досяг 33% і посів перше місце.

Крім того, якби вибори до міської ради Вінниці відбулися під час опитування, то 40,3% людей проголосували б за партію "Українська стратегія Гройсмана". Причому, наступна за популярністю політсила – "Європейська солідарність" – набрала 10% голосів, а "Слуга народу" – 5,9%.

Дані соцопитування про соціо-політичних настроях жителів Вінниці та області Socio Inform

Дані соцопитування про соціо-політичних настроях жителів Вінниці та області Socio Inform

Дані соцопитування про соціо-політичних настроях жителів Вінниці та області Socio Inform

На потенційних виборах до обласної та районних рад партія Гройсмана теж лідирує з рейтингом в 25,2%. На другому місці "Слуга народу" (9,5%) і "Батьківщина" (9,5%), а на третьому "ЄС" (9,3%).

Також у Володимира Гройсмана і найвищий рівень довіри – 68% в місті і 59% в області. У той же час, у президента Володимира Зеленського – 25% і 26% відповідно.

Крім цього, 55% опитаних городян і 59% жителів області вважають Гройсмана кращим прем'єр-міністром України за роки Незалежності.

Дані соцопитування про соціо-політичних настроях жителів Вінниці та області Socio Inform

Дані соцопитування про соціо-політичних настроях жителів Вінниці та області Socio Inform

Дані соцопитування про соціо-політичних настроях жителів Вінниці та області Socio Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українські чиновники, які мають відношення до управлінських процесів в державі, повинні декларувати не тільки доходи, а й громадянство.