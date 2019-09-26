Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:19
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Парламент все пам'ятає": Кулеба пояснив демарш України у ПАРЄ

3.5т Читати матеріал російською

Делегація України не подала свої повноваження на затвердження під час осінньої сесії ПАРЄ, оскільки хоче показати, що національні інтереси для неї понад усе.

Однак це не означає, що українські представники не повернуться до органу через деякий час, заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у коментарі УНН.

ПАРЄ

ПАРЄ

Delo.ua

"Парламент ухвалив своє рішення, я дізнався про нього від парламенту. Рішення полягає в тому, щоб не подавати повноваження свої на затвердження саме під час осінньої сесії. Це не означає, що вони не будуть представлені ніколи. Є питання процесу, позиція парламенту, яку треба поважати. Мені в цій позиції подобається те, що новий парламент чітко показав, що він усе пам'ятає, що є щось вище, ніж зміна політичних сил або зміна делегацій. Є стратегічний національний інтерес держави, саме у Парламентській асамблеї, і новий парламент це усвідомлює", – сказав він.

Новини
Бойкот України у ПАРЄ: партія Медведчука пішла наперекір рішенню Ради

Також Кулеба прокоментував скандальну новину про те, що "Опозиційна платформа – За життя" послала свого кандидата на сесію, незважаючи на бойкот делегації. Він пояснив, що це припустимо, адже Україна – демократична країна.

"Там є тонкий юридичний момент. Річ у тім, що пані Льовочкіна входила і до колишньої делегації, і входить до нової. Згідно з правилами ПАРЄ, доти, доки асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої делегації залишаються в силі. Тому пані Льовочкіна юридично формально входить туди у статусі члена колишньої делегації... Вона, очевидно, представлятиме в ПАРЄ інтереси своєї політичної сили, а не інтереси нової української делегації", – пояснив Кулеба.

Однак народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко застеріг українську сторону від поспішних дій. За його словами, вона ризикує взагалі залишитися без делегації у ПАРЄ, якщо не подасть під час затвердження її нового складу. Від цього виграє тільки Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
30
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
Український парламент ще нічого не зробив для того, щоб сесії ПАРЄ проходили в Україні.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Національний інтерес України - доступність трибуни у ПАРЄ. Відсутність української делегації на засіданні - це помилка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мир Миру, почему это?если там нет Украины то значит Украина не будет обьязана выполнять какие либо распоряжения или требования паре))))и пусть там педерация сколько хочет требует пофиг раз нас там нет то мы не должны ничего выполнять)))это наоборот хорошо))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel