"Парламент все пам'ятає": Кулеба пояснив демарш України у ПАРЄ

Делегація України не подала свої повноваження на затвердження під час осінньої сесії ПАРЄ, оскільки хоче показати, що національні інтереси для неї понад усе.

Однак це не означає, що українські представники не повернуться до органу через деякий час, заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у коментарі УНН.

ПАРЄ Delo.ua

"Парламент ухвалив своє рішення, я дізнався про нього від парламенту. Рішення полягає в тому, щоб не подавати повноваження свої на затвердження саме під час осінньої сесії. Це не означає, що вони не будуть представлені ніколи. Є питання процесу, позиція парламенту, яку треба поважати. Мені в цій позиції подобається те, що новий парламент чітко показав, що він усе пам'ятає, що є щось вище, ніж зміна політичних сил або зміна делегацій. Є стратегічний національний інтерес держави, саме у Парламентській асамблеї, і новий парламент це усвідомлює", – сказав він.

Також Кулеба прокоментував скандальну новину про те, що "Опозиційна платформа – За життя" послала свого кандидата на сесію, незважаючи на бойкот делегації. Він пояснив, що це припустимо, адже Україна – демократична країна.

"Там є тонкий юридичний момент. Річ у тім, що пані Льовочкіна входила і до колишньої делегації, і входить до нової. Згідно з правилами ПАРЄ, доти, доки асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої делегації залишаються в силі. Тому пані Льовочкіна юридично формально входить туди у статусі члена колишньої делегації... Вона, очевидно, представлятиме в ПАРЄ інтереси своєї політичної сили, а не інтереси нової української делегації", – пояснив Кулеба.

Однак народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко застеріг українську сторону від поспішних дій. За його словами, вона ризикує взагалі залишитися без делегації у ПАРЄ, якщо не подасть під час затвердження її нового складу. Від цього виграє тільки Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

У ПАРЄ прокоментували відмову України від участі у сесії організації, заявивши, що Рада Європи – це не кафе, де можна вибирати все, що подобається.

При цьому частина народних депутатів, які увійшли до української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, планують поїхати на осінню сесію ПАРЄ, незважаючи на бойкот.

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