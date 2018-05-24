У парламентарів лишився тиждень, щоб денонсувати застарілу Конвенцію Міжнародної організації праці №45 "Про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду".

Нагадаю, що сама МОП рекомендує це зробити, а натомість зосередитись на безпеці усіх шахтарів, як чоловіків так і жінок. Наразі 29 держав з 98, які її ратифікували, вже скористались правом на денонсацію. Серед них наші західні сусіди та провідні країни ЄС.

Нещодавно Уряд також ухвалив рішення про необхідність денонсації Конвенції №45. Тепер у Верховної Ради є тиждень, щоб проголосувати за це у сесійній залі. 30 травня – крайній строк залагодження усіх процедурних моментів. Якщо не встигнемо – доведеться чекати ще 10 років до наступного дозволеного терміну денонсації.

Чому так важливо дати жінкам право працювати на підземних роботах? Для цього є щонайменше п’ять вагомих причин:

1. Вони й так працюють в шатах, але нелегально і тому не отримують жодних соціальних гарантій та пільг.

2. Роботи, які здійснюють жінки на поверхні, нітрохи не легші чи безпечніші за підземні роботи. Наприклад, у вугільних котельнях чи на лісових складах на них лягає колосальне навантаження, а зарплата в рази менша, ніж у шахтарів.

3. В шахтарських поселеннях панує колосальне безробіття. При цьому для жінок створені штучні перепони у працевлаштуванні. І в той же час саме на них лягає основна відповідальність за дітей та родину.

4. Денонсація конвенції МОП №45 може стати одним з кроків в процесі реінтеграції Донбасу. Проблема безробіття буде там ключовою й без її вирішення ми не зможемо повернути цей регіон до складу України.

5. Україна зобов’язалась узгодити своє законодавство з європейським. Конвенція МОП №45 суперечить директиві ЄС 2006 року про реалізацію принципу рівних можливостей і рівноправного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості.

Часто під ширмою захисту жінок в нашому законодавстві ховаються дискримінаційні норми. Натомість ніхто не переймається безпекою праці на виробництві. Складається враження, що держава формальними заборонними приписами прикриває байдужість до долі працівників, які постійно травмуються під час роботи.

Україна ратифікувала Конвенцію МОП №176 "Про безпеку та гігієну праці в шахтах", але майже нічого не зробила, щоб втілити її в життя. Тому нам потрібно кардинально переосмислити державну політику у сфері безпеки праці. Від деструктивних дискримінаційних заборон слід перейти до оцінки ризиків на кожному виробництві, модернізації підприємств та гарантування безпечної праці для кожного робітника без різниці статі.