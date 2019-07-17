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Парад на День Незалежності буде: де і хто візьме участь

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У відповідь на рішення президента Володимира Зеленського про скасування військового параду 24 серпня, ветерани АТО планують організувати власний парад на День незалежності України.

"Щойно стало зрозуміло, що новій владі це по-барабану, коли Зеленський не підписав указ, ветерани АТО сказали: чуваче, окей, питань немає, ми проведемо свій парад", – заявив OBOZREVATEL боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар.

"Ми показали, що вміємо класно самоорганізовуватися, і в цьому наша сила. Нам не потрібне високе начальство, команди, відмашки. Я на зв'язку зі своїми хлопцями, я був і в Нацгвардії, і в Збройних Силах. Зберемося", – запевнив він.

Військовий парад на Хрещатику 24 серпня 2018 року

Військовий парад на Хрещатику 24 серпня 2018 року

prm.ua

За його словами, нині майбутні учасники військового параду обговорюють його формат, зокрема, у який спосіб формуватимуться парадні розрахунки – за підрозділами або бригадами, батальйонами чи за родами військ.

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Що ж до локації для проведення параду, то це питання, за словами Кобзаря, давно вирішене. "Яка може бути локація, крім Хрещатика? Тільки Хрещатик!"

Він також повідомив, що має намір принести на парад бойовий прапор його батареї, який зараз зберігається у музеї "Київська фортеця".

"Що стосується зброї, то вона занадто надійно закопана, щоб її зайвий раз відкопувати", – пожартував боєць.

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І додав: "Ми на параді й без озброєння справляємо враження. Справляти враження навіть беззбройними – це наша відмінна риса. Ми досить переконливі, навіть без зброї".

Як писав OBOZREVATEL, президент Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності. Парад у документі не згадується. Раніше Андрій Кобзар із цього приводу заявив: "Парад – це не про ціну, це про гідність".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив День Незалежності Парад на День Незалежності
Особи
Андрій Кобзар Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Слава Україні!
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Володимирович Андрій
Володимирович Андрій
Тухачевський та Ко планували знищення керівництва СРСР саме під час військового параду, адже це ідеальна можливість ввести озброєних профі в столицю і до тогож взяти опонента незахищеним і вразливим. Якщо врахувати заяви багатьох публічних діячів та експертів які відверто на іншому боці від Зеленського - висновок напрошується сам по собі - нема парадів - відсоток ризику нетолерантного відсторонення від влади знижено. Таким чином це логічний і розумний крок для безпеки в першу черги Президента та його команди. Хтось з ціх хлопців добре знається на аналітиці і прогнозуванні.
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