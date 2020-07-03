Палиця: ті, хто крадуть в України, у всьому звинувачують Росію

Народний депутат від фракції "За майбутнє" Ігор Палиця закликав не шукати російський слід у відставці Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Про це він заявив в п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", додавши, що в Україні політики звикли звинувачувати РФ ледь не у всіх бідах.

"Знаєте, останнім часом нам всім дуже легко говорити, що винна у всьому Росія. Що погано живуть українці, то винна Росія... Якщо хтось хоче мати іншу думку, ніж той, хто був при владі і цю країну розкрадав, то винна Росія... Тому я не хочу говорити, Росія чи не Росія. Це легко говорити тим, хто щось вкрав. Прийнято так у нас, українців, кричати "тримай злодія", коли сам щось крадеш", – сказав Палиця.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Україні істотно зросли курси євро і долара. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія.