Пальчевський в Одесі представив свою команду і кандидата в мери

Відомий політик і лідер партії "Перемога Пальчевського" поспілкувався з місцевими жителями в Одесі, а також відвідав найбільший ринок міста.

Про це повідомляє Одеса live. Умови в яких зберігаються продукти і порушення санітарних норм на ринку справили на Пальчевського негативне враження.

"Ця обличчя Одеси. Більш того, я впевнений, що немає туристів, які не приїхали на Привоз. Він повинен виглядати як цукерка, а виглядає так, ніби Шанхай переїхав до Чорного моря. Причому Шанхай 1913", – коментує побачене він.

Наостанок політик висловив надію, що така пам'ятка, як "Привоз", в майбутньому буде справляти тільки хороші враження на відвідувачів.

Також Пальчевський представив кандидата в мери Одеси від своєї політичної сили. Ним став Максим Болдін.

Болдін зазначив, що для вирішення половини проблем міста достатньо лише того, щоб люди дотримувалися законів. Також член "Перемоги Пальчевського" розповів про дефіцит шкіл і лікарень в місті, який потрібно обов'язково компенсувати.

"Мої кроки – це заохочення дотримання законів і модернізація локального законодавства. Модернізація правил забудови Одеси, і правил розміщення реклами", – заявив Болдін.

Також політик планує провести рекламний аудит в місті, оскільки він не регулюється належним чином нинішньою міською владою.