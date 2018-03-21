Падіння кумирів: що чекає Савченко

В Україні впав черговий кумир. Розчарування у Надії Савченко прийшло швидко - на радість російській пропаганді та табору "вічної зради" всередині країни. Колись льотчиця-героїня, яку ціною титанічних зусиль вдалося вирвати з російської в'язниці, тепер ризикує потрапити до в'язниці українську.

Регламентний комітет розгляне подання вже у четвер, 22 березня. Співрозмовники "Обозревателя" в коаліції вважають, що шанси на позбавлення Савченко недоторканності сягають майже 100%. А ось дозвіл на затримання і арешт - поки під питанням.

Усе залежить від ступеня переконливості Генеральної прокуратури - нардепи завжди зі скрипом і скреготом зазіхають на свободу колег, нехай навіть відверто заплямованих. Втім, у даному випадку велика ймовірність підтримки все трьох уявлень. Детальніше - в матеріалі "Обозревателя".

Сюрреалізм

З Росії Надія Савченко повернулася з високим лімітом довіри і приголомшливими політичними перспективами. Але вже через півроку від льотчиці відхрестилася навіть "Батьківщина", за списком якої вона пройшла в Раду. Низка крамольних заяв про здачу Криму, переговори з терористами, розстріли на Майдані - і черговий кумир впав до ніг розгніваної юрби.

Надія Савченко в Раді Фото Олег Петренко

Маховик закрутився із затриманням 8 березня керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. За версією силовиків, він перевозив арсенал зброї, призначений для терактів у Києві.

Уже через кілька днів генпрокурор Юрій Луценко оголосив Савченко головною підозрюваною у справі про державний переворот, який, на думку слідства, повинен був завершитися терактом у парламенті.

Нагадує сцену з голлівудського бойовика? Можливо, але подальша поведінка Савченко не пішла їй на користь. Спочатку вона прийшла зі зброєю в Раду, зрадівши "страху в очах" нардепів, потім заявила, що військовий переворот в цілому - не така вже й погана ідея.

Ну і вишенька на торті - "спецоперація" Банкової щодо усунення екс-льотчиці. Нардеп виклала своє бачення: нібито домовленості про теракти насправді велися, щоб заплутати й обдурити владу, адже кілерів, приставлених до неї, Савченко відразу ж розкусила. "Я почала створювати сюрреалізм", - сказала політик, і вперше з нею все погодилися.

Хоча варто визнати, що Савченко пішла на випередження ГПУ, озвучивши альтернативну версію подій, перш ніж правоохоронці зробили надбанням громадськості докази. Зокрема, відео з нардепом і Рубаном, яке нібито має шокувати українців. У відомстві стверджують, що на ролику видно, як організатори теракту розподіляли ролі, підбирали зброю, час і місце нападу. Також доказова база будується на свідченнях чотирьох свідків, які розповіли про підготовку до злочину.

Усе задокументовано

Як не дивно, найбільш радикально діяти щодо Савченко налаштовані в "Народному фронті". Як і, наприклад, візовий режим з Росією, це безпрограшний спосіб заявити про себе і набити політичні дивіденди, які дуже потрібні партії, особливо на тлі чергового провального витка переговорів про створення єдиної політичної сили.

"Знаєте, буває так, що в результаті людина виявилася не тим, ким є насправді. Савченко роздута телевізором, красивою картинкою. І головні режисери цього проекту - не з України. На жаль, український народ повірив тоді в чергову надію, месію. А месіанство рано чи пізно закінчується", - зазначив у розмові з нами заступник глави фракції НФ Юрій Береза.

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Тієї ж думки дотримується і ще один заступник голови фракції Андрій Тетерук. За його словами, ще з 2016 року Савченко не тільки заявляла про наміри зруйнувати парламент і фізично ліквідувати народних депутатів, а й робила практичні кроки щодо реалізації цих намірів.

Савченко і Рубан радіо Свобода

"Це все задокументовано правоохоронними органами, розмови з фізичними особами, практичні дії з перевезення та підготовці зброї для проведення цих практичних дій", - заявив Тетерук "Обозревателю".

У БПП теж обіцяють проголосувати за всі три подання на Савченко: позбавлення недоторканності, затримання і арешт. Очевидно, підтримає ГПУ в цьому питанні і Радикальна партія. Олег Ляшко вже зажадав позбавити нардепа звання Героя України.

Скандал навколо Савченко - це ще і шпилька в бік "Батьківщини" незадовго до виборів. Однак навряд чи це буде серйозний іміджевий удар по позиціях партії, яка вчасно відмежувалася від екс-героїні. Юлія Тимошенко вже заявила, що її політсила проголосує за позбавлення Савченко недоторканності, хоча і сумнівається в її намірі організувати державний переворот.