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7 грудня • оновлено в 14:11
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"Отримають відсіч!" У Росії грізно виступили проти України через марш на Крим

4.7т
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У Москві назвали провокацією міжнародну мирну акцію Меджлісу, присвячену окупованому Росією Криму, і пообіцяли дати "відсіч".

У Раді Федерації відзначили, що правоохоронні органи не дозволять членам української організації потрапити на російську територію, оскільки вона в судовому порядку визнана екстремістською. Про це повідомляє Газета.ru.

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"Вони можуть робити гучні заяви про те, що вони такий марш здійснять. Зрозуміло, вони отримають відповідну відсіч. На цьому вся їх діяльність і закінчиться", - заявив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков.

Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

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Член Ради при президенті Росії з міжнаціональних відносин, голова кримської громадської організації "Інкішаф" Ескендер Білялов назвав акцію фарсом.

"Нічим це не скінчиться, ніхто кордон не перейде. Я думаю, що навіть українська влада не зацікавлена в такій акції. Це фарс", - сказав він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оголосив про марш на Крим. Акція буде називатися "Мир – проти насильства та окупації. Марш гідності"

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Теги
Росія - країна-агресор Крим кримські татари Меджліс
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, да ладно. Они уже сколько раз ходили со своим маршем. И каждый раз предусмотрительно до пограничников не доходят, на всякий случай. Покричат, кулаками поразмахивают, пафосные речи толкнут, пофоткаются для соцсетей. И свалят в закат.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Что бы не забыли чингачгуков
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Ш. Олег
Ш. Олег
Слегка напоминает "Флотилию свободы" - помните такую? Ну, там ещё Эрдоган грозился лично возглавить и повести корабли с турецкими и прочими активистами и знаменитостями на Землю Обетованную - "освобождать Газу от засилья оккупантов"? Припоминаете? И чем всё закончилось, тоже? Ну, и хорошо! Тогда дальнейшие пояснения ни к чему. :)
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