"Отримають відсіч!" У Росії грізно виступили проти України через марш на Крим

У Москві назвали провокацією міжнародну мирну акцію Меджлісу, присвячену окупованому Росією Криму, і пообіцяли дати "відсіч".

У Раді Федерації відзначили, що правоохоронні органи не дозволять членам української організації потрапити на російську територію, оскільки вона в судовому порядку визнана екстремістською. Про це повідомляє Газета.ru.

"Вони можуть робити гучні заяви про те, що вони такий марш здійснять. Зрозуміло, вони отримають відповідну відсіч. На цьому вся їх діяльність і закінчиться", - заявив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков.

Ілюстрація. Крим

Член Ради при президенті Росії з міжнаціональних відносин, голова кримської громадської організації "Інкішаф" Ескендер Білялов назвав акцію фарсом.

"Нічим це не скінчиться, ніхто кордон не перейде. Я думаю, що навіть українська влада не зацікавлена в такій акції. Це фарс", - сказав він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оголосив про марш на Крим. Акція буде називатися "Мир – проти насильства та окупації. Марш гідності"

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