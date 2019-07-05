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Отримання Томосу можна порівняти з хрещенням Русі-України – митрополит Данило

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Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило порівняв отримання Томосу про автокефалію ПЦУ з хрещенням Русі-України князем Володимиром Великим.

Він наголосив, що особливу роль у створенні незалежної української церкви відіграв п'ятий президент держави, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Це історична подія, яка має відірвати Українську державу з цих кайданів столітніх, які тримали українську церкву в межах імперії, але тепер українська церква має виконувати свою місію: бути монолітом єдності української нації і держави, і майбутнє нації має захищати українська церква", – сказав митрополит Данило.

"Петре Олексійовичу, ви, як і князь Володимир, зробили унікальну справу! Я радий, що ви не виходили з політики", – додав він.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ТомосПЦУ
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Waix Alex
Waix Alex
путиноиды беснуются,суки,а караван идет!Смерть кремлеботам,и слава Украине!
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Waix Alex, и куда он идет-то, если тестикулы прибиты?
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Кор Павел
Кор Павел
Waix Alex, пиз.. ец Украине. Сравнили хер с пальцем. Крещение Руси с томасом
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Только на восьмом месяце беременности Гапка поняла,что это был не палец....томос-тур не задался,программку то никто до энтого "знаменательного" события таки и не прочитал....сюрпрайз!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
ладно,тогда просто,чушь!
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