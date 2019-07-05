Отримання Томосу можна порівняти з хрещенням Русі-України – митрополит Данило

Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило порівняв отримання Томосу про автокефалію ПЦУ з хрещенням Русі-України князем Володимиром Великим.

Він наголосив, що особливу роль у створенні незалежної української церкви відіграв п'ятий президент держави, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Це історична подія, яка має відірвати Українську державу з цих кайданів столітніх, які тримали українську церкву в межах імперії, але тепер українська церква має виконувати свою місію: бути монолітом єдності української нації і держави, і майбутнє нації має захищати українська церква", – сказав митрополит Данило.

"Петре Олексійовичу, ви, як і князь Володимир, зробили унікальну справу! Я радий, що ви не виходили з політики", – додав він.

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