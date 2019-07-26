Оточення, водолази, перекриті парковки: в Одесі здійняли шум через приліт Зеленського

У п'ятницю, 26 липня, Одесу відвідає президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з чим в місті організували безпрецедентні заходи безпеки.

Як пише "Думська", глава держави прибуде до Одеси о 10:40 на літаку Boeing 737 авіакомпанії МАУ. За день до цього, 25 липня, в місцевому аеропорту приземлився літерний рейс президентського авіазагону. Пасажирами Ан-148 була охорона і обслуга глави держави.

Примітно, що в Одесу вже приїхала і перша леді країни Олена Зеленська. За розповідями очевидців, 25 липня вона відпочивала на пляжі "Табу". У зв'язку з цим для всіх відвідувачів ліве крило пляжу було закрите, а його охорона складалася із декількох кордонів поліції і спецслужб. Заради безпеки дружини президента дно на пляжі навіть перевіряли водолази.

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Володимир Зеленський

Це підтвердили і місцеві жителі Одеси. Так, інформацію про посилені заходи безпеки в місті, які створили труднощі людям, написав у Facebook Богдан Джунта.

"Підтверджую, водолаза бачив, перекриту парковку в Глечику теж, оточення теж, обурення чоловіка, який здає в прокат скутери, і таке інше теж вислухав", – пише він.

Відомо, що 26 липня на Морвокзалі в Одесі пройде шоу "Ліга сміху". Журналісти припустили, що Зеленський прилетів саме на нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час попереднього візиту Зеленського в Одесу його помітили на міському пляжі. Він скупався у Чорному морі з главою Офісу президента України Андрієм Богданом.

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