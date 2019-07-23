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Особливий статус Донбасу: Разумков передбачив долю закону

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Продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) буде залежати від низки аспектів.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це залежатиме від формату переговорів у "нормандському форматі", який, можливо, якщо все піде так, як планує президент, буде розширено за рахунок Великобританії і США, а також від імплементації Мінських домовленостей і низки інших речей", — сказав він.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №9153, яким продовжується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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