Особливий статус Донбасу: Разумков передбачив долю закону

Продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) буде залежати від низки аспектів.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це залежатиме від формату переговорів у "нормандському форматі", який, можливо, якщо все піде так, як планує президент, буде розширено за рахунок Великобританії і США, а також від імплементації Мінських домовленостей і низки інших речей", — сказав він.

Дмитро Разумков LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №9153, яким продовжується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!