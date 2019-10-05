Особистий охоронець став нардепом: ЗМІ розкрили таємницю помічників Медведчука

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук оформив собі в помічники співробітників охоронної фірми. Вони ж його охороняють навіть у стінах парламенту.
Як говориться в сюжеті Радіо Свобода, екс-керівник фірми "Шторм", яка охороняє Медведчука, Віктор Чорний і зовсім став народним депутатом. Саме представники цієї фірми восени 2017 року напали на знімальну групу "Схем", яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука в Росію.
Ще пізніше - весною 2019-го - "штормівці" Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів "Наші гроші", які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч з маєтком Медведчука.
Віктор Чорний
При цьому в помічниках Чорного записані 26 чоловік, серед них є також співробітники правоохоронних органів: Іван Бойченко, Олег Вознюк. Всього їх приблизно 5 чоловік, і вони раніше працювали в структурах МВС і СБУ.
У самого ж Віктора Медведчука офіційно 19 помічників і як мінімум 13 з них охоронці. Наприклад, Олег Ягольник, якого журналісти зустріли безпосередньо в кулуарах Верховної Ради.
Олег Ягольник
- А від кого саме ви його (Віктора Медведчука - ред.) охороняєте? - цікавимося у нього.
- Я не охороняю.
- Але ви охоронець.
- Зайшов. Зараз вийду.
- Але ваша присутність. Чим ви саме займаєтеся? Ваші функції які?
- Я його супроводжую.
- Тобто ви його охоронець?
- Так, я сказав, що я його охоронець
- А від кого ви його тут в стінах Верховної Ради охороняєте?
- Я не охороняю.
- Але ви охоронець?
- Так. Я його супроводжую. Зараз вийду.
- Добре. Але що в ваші функції входить як охоронця?
- Охороняти його.
- Знову ж таки питання: від кого в стінах Верховної Ради ви його охороняєте?
- Дякую вам, - відповів Ягольній і почав рухатися в напрямку до спецвиходу, до якого журналісти не мають доступу.
Віктор Медведчук
Віктор Медведчук же в коментарі журналісту так і не пояснив, чому його особисті охоронці оформлені як помічники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK и NewsOne, які належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.
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