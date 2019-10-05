Особистий охоронець став нардепом: ЗМІ розкрили таємницю помічників Медведчука

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук оформив собі в помічники співробітників охоронної фірми. Вони ж його охороняють навіть у стінах парламенту.

Як говориться в сюжеті Радіо Свобода, екс-керівник фірми "Шторм", яка охороняє Медведчука, Віктор Чорний і зовсім став народним депутатом. Саме представники цієї фірми восени 2017 року напали на знімальну групу "Схем", яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука в Росію.

Ще пізніше - весною 2019-го - "штормівці" Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів "Наші гроші", які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч з маєтком Медведчука.

Віктор Чорний

При цьому в помічниках Чорного записані 26 чоловік, серед них є також співробітники правоохоронних органів: Іван Бойченко, Олег Вознюк. Всього їх приблизно 5 чоловік, і вони раніше працювали в структурах МВС і СБУ.

У самого ж Віктора Медведчука офіційно 19 помічників і як мінімум 13 з них охоронці. Наприклад, Олег Ягольник, якого журналісти зустріли безпосередньо в кулуарах Верховної Ради.

Олег Ягольник

- А від кого саме ви його (Віктора Медведчука - ред.) охороняєте? - цікавимося у нього.

- Я не охороняю.

- Але ви охоронець.

- Зайшов. Зараз вийду.

- Але ваша присутність. Чим ви саме займаєтеся? Ваші функції які?

- Я його супроводжую.

- Тобто ви його охоронець?

- Так, я сказав, що я його охоронець

- А від кого ви його тут в стінах Верховної Ради охороняєте?

- Я не охороняю.

- Але ви охоронець?

- Так. Я його супроводжую. Зараз вийду.

- Добре. Але що в ваші функції входить як охоронця?

- Охороняти його.

- Знову ж таки питання: від кого в стінах Верховної Ради ви його охороняєте?

- Дякую вам, - відповів Ягольній і почав рухатися в напрямку до спецвиходу, до якого журналісти не мають доступу.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук же в коментарі журналісту так і не пояснив, чому його особисті охоронці оформлені як помічники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK и NewsOne, які належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

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