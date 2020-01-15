"Ось як виглядає справжній візит в Оман": Зеленського підкололи показовим фото

У мережі з'явилося показове фото, на якому зазнімкована зустріч британського принца Чарльза з новим султаном Оману Хайтамом бін Таріком аль Саїдом. Світлина підтверджує, що візит в країну президента України Володимира Зеленського не відповідав протоколу зустрічей лідерів країн на вищому рівні.

Знаковий кадр опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Стецишин, уточнивши, що він був зроблений незабаром після від'їзду Зеленського з Оману – 12 січня.

"Справжній візит в Оман і зустріч з його керівництвом виглядає так. Британський принц Чарльз прибув на похорон правителя Омана і зустрівся з новим султаном цієї держави Хайтамом бін Таріком аль Саїдом", – написав він.

Зустріч принца Чарльза і нового султана Омана Facebook Олега Стецишина

Зустріч Зеленського з головою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою Офіс президента України

Володимир Зеленський

На красномовне фото також відреагував політтехнолог Віктор Уколов. Він із сарказмом прокоментував його, дорікнувши Зеленському тим, що він не віддав данину пам'яті лідеру країни, в яку їздив з нібито вкрай важливим візитом.

"Все ж не по-людськи воно вийшло – після такого візиту в Оман, де вирішувалися такі проблеми (!) Володимир Зеленський мав би на похорон султана приїхати. Ні? Хіба ніякого візиту не було?" – написав Уколов.

З гумором на ситуацію відреагував і директор Інституту світової політики Євген Магда. "Ну не принц у нас, не принц", – підписав він репост зі сторінки Стецишина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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