Організував референдум "ДНР": до Ради проходить "цар" Дружківки

В окрузі №49 Донецької області на виборах перемагає кандидат від "Опозиційної платформи — За життя" Валерій Гнатенко, якого СБУ підозрює в організації сепаратистського референдуму 11 травня 2014 року.

Дані представлені й на сайті Центральної виборчої комісії (щоб подивитися графік, проскрольте сторінку до кінця).

Також про результати повідомляє пресслужба політсили з посиланням на паралельний підрахунок голосів.

Валерій Гнатенко 24 канал

"Ми отримали попередні результати паралельного підрахунку голосів, згідно з яким наша команда випереджає Бориса Колеснікова на 3 тис. 200 голосів виборців. Однак такий результат виборів у 49 окрузі перебуває під загрозою у зв'язку зі спробами його сфальсифікувати", — йдеться на сайті "Опозиційної платформи — За життя".

За словами Гнатенка, в Покровському районі дільничні комісії системно відмовляються виїжджати до ОВК, не дивлячись на те, що протоколи з результатами голосування вже складені.

Зазначимо, що в 2015 році Служба безпеки України відкрила чотири кримінальні провадження проти мера Дружківки Донецької області Валерія Гнатенка, а також двох депутатів Краматорської міської ради за підозрою в організації сепаратистського референдуму 11 травня 2014 року.

За даними "Антикора", Гнатенка називають "царем" Дружківки, "борцем із бандерівським свавіллям", який організував навесні 2014-го підняття прапора РФ. За час мерства його матеріальне становище неухильно росло.

"Під час першої "ходки" на посаду міського голови Гнатенко побудував маєток на "віджатій" у лікарні території, під час другої — почав нове будівництво, яке закінчив в період війни. Влаштувався в парку Молодий на 70 сотках, де підконтрольна меру міськрада виділила мамі Валерія Гнатенка декілька суміжних ділянок. Офіційно — для випасу худоби. Фактично — для майбутнього палацу. Третій котедж мер побудував на березі Сіверського дінця, в курортному селі Щурове", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колесніков уже заявив, що спокійно ставиться до перемог і поразок.

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