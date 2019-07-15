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"Пахав, як кінь!" Притула розповів про свої зв'язки із Зеленським

4.3т Читати матеріал російською

Телеведучий і кандидат в нардепи від партії "Голос" Сергій Притула розповів про своє знайомство з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, вперше вони перетнулися по роботі в 2001 році. В інтерв'ю "Українській правді" Притула розповів, що займався організацією концертів студії "Квартал 95".

"На початку нульових я активно займався організацією концертів у Тернополі і частково по Західній Україні. Я був тією людиною, яка робила перші концерти "95 кварталу" в Тернополі, потім допомагав їм з туром", – зізнався кандидат в народні депутати.

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Сергій Притула також зазначив, що Володимир Зеленський наполегливо працював над своїм шоу.

Сергій Притула

Сергій Притула

Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

"Він пахав, як кінь. Він робив все можливе, щоб його колектив опинився в топі українського шоу-бізнесу, і не тільки українського. Наскільки ця наполегливість Зеленського буде знаходити відображення в його роботі як політичного діяча, я міркувати не беруся – бо я його як громадського діяча і політика не знав, як і 100% населення країни", – підкреслив Притула.

Як писав OBOZREVATEL, Сергій Притула підтвердив, що музикант Святослав Вакарчук пропонував йому місце в першій десятці партії "Голос", але він попросив поставити його на 30 місце.

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Особи
Сергій Притула Володимир Зеленський
Місце
Україна
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