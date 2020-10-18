Опитування від Зеленського: в ЗМІ оприлюднили формат проведення
Раніше президент уже озвучив усі п'ять пунктів з опитування
Проводити його будуть зокрема волонтери
Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці
"Всенародне опитування" від Володимира Зеленського на місцевих виборах 25 жовтня проводитимуть волонтери в білих накидках із написом "5 питань від президента".
Ці та інші деталі про формат його проведення розкрило видання LB.ua, зазначивши, що отримало дані з власних джерел. Інформація подана як скриншоти з презентації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Згідно з документом, у день виборів біля виборчої дільниці стоятиме волонтер. Він даватиме громадянам, коли вони виходитимуть із дільниці, анкету з раніше озвученими главою держави запитаннями.
Зазначається, що опитування виключає будь-яку агітацію, його проводитимуть винятково серед охочих виборців. Після заповнення анкети людина має опустити її у відповідну скриньку.
"Кожен волонтер одягнений у манішку, що брендована логотипом та назвою опитування", – йдеться в поясненні до проєкту.
Відомо, що структура мережі опитування включатиме обласних, районних координаторів та волонтерів опитування. Обов’язки кожного з них прописано в оприлюдненому документі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Пізніше Зеленський особисто озвучив перше запитання: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в день місцевих виборів 25 жовтня українцям хочуть поставити запитання щодо медицини, школи і парламенту.
В ОП розповіли, що Україна знаходиться "на самому початку боротьби з корупційними кланами" і "змінити ситуацію може лише справжня воля українського народу". Саме тому питання довічного покарання за корупцію в особливо великих розмірах і вирішили винести на "всенародне опитування".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування"не буде виноситися тема війни на Донбасі і "зради" чекати не варто.
Згодом президент назвав і другий пункт із опитування: чи підтримують українці створення на Донбасі вільної економічної зони?
Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив суть другого питання і сказав, що він здивований "істерикою", яку воно спровокувало.
У соцмережах поширили повний список запитань, які готується поставити українцям президент Володимир Зеленський під час "всенародного опитування". Його підтвердили в Офісі президента.
Пізніше у "Слузі народу" зізналися, хто заплатить за опитування від Зеленського.
Президент Володимир Зеленський озвучив три останні запитання "всенародного опитування" на місцевих виборах.
Також він пояснив свою позицію щодо легалізації канабісу з медичною метою.