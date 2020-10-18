Опитування від Зеленського: в ЗМІ оприлюднили формат проведення

"Всенародне опитування" від Володимира Зеленського на місцевих виборах 25 жовтня проводитимуть волонтери в білих накидках із написом "5 питань від президента".

Ці та інші деталі про формат його проведення розкрило видання LB.ua, зазначивши, що отримало дані з власних джерел. Інформація подана як скриншоти з презентації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Згідно з документом, у день виборів біля виборчої дільниці стоятиме волонтер. Він даватиме громадянам, коли вони виходитимуть із дільниці, анкету з раніше озвученими главою держави запитаннями.

Зазначається, що опитування виключає будь-яку агітацію, його проводитимуть винятково серед охочих виборців. Після заповнення анкети людина має опустити її у відповідну скриньку.

"Кожен волонтер одягнений у манішку, що брендована логотипом та назвою опитування", – йдеться в поясненні до проєкту.

Відомо, що структура мережі опитування включатиме обласних, районних координаторів та волонтерів опитування. Обов’язки кожного з них прописано в оприлюдненому документі.

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