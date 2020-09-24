Сегодня последний день для регистрации кандидатов и списков партий по всей стране. До выборов остаётся месяц. Традиционно многим рейтинговым кандидатам в мэры выдвигают клонов - старая мошенническая технология, получившая одобрение новой власти.

Пять клонов под мэра Днепра.

Два клона под мэра Умани.

Клон в Каховке.

Клон в Житомире. И во многих других городах.

Самое парадоксальное, что основной рекрутинг марионеток происходит на вотчине президента - в Кривом Роге.

Цена за смену фамилии в паспорте, которую платят зелёные очень смешные, как и сами зелёные - 15 тыс грн - половину дают при подаче документов, ещё половину при получении паспорта.

Про нашествие клонов кандидаты от разных политических сил сигнализируют с момента начала кампании, новые лица изображают немое лицо. Ноль реакции от ЦВК. Эти демонстрируют слабоумие и невозможность вмешаться.

Хотя механизм решения этой проблемы очень простой. Если изменение фамилии произошло за два месяца до выборов и тезка кандидата по удивительному стечению обстоятельств проявил политические амбиции и подался в мэры - ЦВК могло бы сделать постановление и отклонять такие заявки.

Власть проявляет бездействие. А СБУ и местная полиция прикрывает клонов. Только там, где не действует государство - просыпается мафия. А где не действуют законы, ответственность на себя берет гражданское общество. Это был анонс к операции "Зе-клоны"

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