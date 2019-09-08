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9 вересня • оновлено в 11:06
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ООН раптово виставила вимоги Україні щодо Криму: в чому справа

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Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Росію припинити порушення прав людини в анексованому Криму, а Україну – спростити процедуру відвідування півострова.

Про це йдеться в доповіді генерального секретаря, передають "Українські новини". Зазначається, що організація не змогла домовитися про доступ до Криму для моніторингу Управління верховного комісара ООН із прав людини.

"Я настійно закликаю уряд Російської Федерації дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом щодо прав людини в Криму і дотримуватися зобов'язань, які до нього застосовуються відповідно до міжнародного гуманітарного права", – вказано у тексті.

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Крим

Крим

StopFake

Українській владі, як зазначається в доповіді, слід розглянути можливість спрощення доступу нинішніх і колишніх жителів Криму до всіх держпослуг, які надаються в інших частинах України, враховуючи банківські, посвідчення особи, процедури соцзабезпечення і реєстрації актів цивільного стану, а також підтримку діалогу між омбудсменами України та РФ.

Гутерреш закликав сприяти добровільному переведенню українських затриманих із Криму і Росії в місця утримання під вартою на території України за межами півострова.

Дипломат звернув увагу на необхідність забезпечити свободу пересування між Кримом та іншими частинами України, розслідувати всі заяви про жорстоке поводження, тортури і насильницькі зникнення, а також забезпечити право на свободу вираження поглядів, мирних зібрань, асоціацій, думки, совісті без будь-якої дискримінації.

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В ООН закликають Росію поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження з кримськотатарської громади, враховуючи Меджліс, а також забезпечити доступну освіту українською мовою.

У доповіді йдеться і про припинення призову кримчан до Збройних сил Росії, відновлення прав власності колишніх власників, які втратили їх у результаті конфіскацій.

"Конкретні рекомендації передбачають, але не обмежуються ними, сприяння свободі пересування між Кримом та іншими частинами України і припинення політики, що обмежує доступ іноземних журналістів, правозахисників, міжнародних місій із моніторингу прав людини, неурядових організацій із прав людини та інших представників громадянського суспільства до Криму", – підкреслюється в доповіді.

Антоніу Гутерреш

Антоніу Гутерреш

www.lragir.am

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Кольченко, який повернувся в Україну з полону 7 вересня, заявив, що має намір відправитися до Криму після повалення глави РФ Володимира Путіна.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Антоніу Гутерреш
Місце
Україна
Теги
ООН політика Крим Новини Криму
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
А не пішло б це БИДЛО на хрін
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Waix Alex
Waix Alex
Кремлевские животные охунвают от счастья, что захватили украинские земли, это для них чемодан без ручки, санкции их завалят.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Waix Alex, настоящие хозяева Крыма - это местные жители и ОНИ САМИ решили куда и с кем идти, туп.орылый ты уро.д.ец
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Waix Alex, ну и что ж ты обосрался то пойти отвоевывать захваченные земли Украины?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Украина не пустила ООНовского комиссара в Крым, поэтому он заявил, шо в Крыму кого-то притесняют. Логично, че...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Тарас Бор, Дурик тут один, ты. Вспомни как ваши власти воют как якобы должны посещать Крым официальные лица международных организаций и стран. Со стороны России никаких препятствий для посещения Крыма нет.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Евгений Зеленский,дело в том,дурик,что именно власти педерации,которая, сссуко, является постоянным членом Совбеза ООН, не пустили в Крым представителей этой самой ООН.
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