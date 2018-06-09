Омбудсмени України та РФ оголосили про плани відвідання ув'язнених

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова готують списки ув'язнених, яких планують відвідати.Після телефонної розмови президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна уповноважені з прав людини України та Росії Людмила Денісова й Тетяна Москалькова оголосили в суботу, 9 червня, про наміри відвідати українських та російських громадян, ув'язнених на території іншої держави. Денісова цього дня мала зустріч з Порошенком, на якій отримала доручення відвідати українців-політв'язнів, яких утримують за ґратами на території Росії, а також в анексованому Росією Криму та на непідконтрольній Києву території Донбасу, зазначається в повідомленні на сайті українського президента.

Згодом у в коментарі каналу "112 Україна" Денісова повідомила про намір відвідати насамперед Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва. Спочатку вона планує відвідати Сущенка та Веліляєва в Москві, та інших політв'язнів у Росії. Після цього планується поїздка до окупованого Криму, де уповноважена Верховної Ради з прав людини відвідає Володимира Балуха та кримських татар, що так само через політичні мотиви перебувають у СІЗО в Сімферополі.

Під час відвідування українських політв'язнів Денісова хоче перевірити умови, в яких вони перебувають, дотримання законодавства РФ щодо їхнього утримання, а також виконання міжнародних конвенцій стосовно українських громадян. На сайті української уповноваженої зазначається, що вона "вже з 11 червня" готова виїжджати у Росію та Крим. Денісова повідомила про розмову з цього приводу з російською колегою - уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Москалькова хоче відвідати щонайменше чотирьох росіян

Тим часом Москалькова заявила про намір відвідати як мінімум чотирьох "російських громадян", котрих утримують на території України. У розмові з журналістами інформагенції "Інтерфакс" вона сказала, що "однозначно" хотіла б відвідати керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, активістку Олену Одновол та військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Москалькова також підтвердила складання списків ув'язнених обома сторонами та узгодження графіків відвідин з Денісовою. Процес узгодження графіків планують завершити до кінця наступного тижня.