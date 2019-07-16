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Омбудсмени Росії і України звернуться до Зеленського і Путіна: що трапилося

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Уповноважені з прав людини України і Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова мають намір звернутися до глав двох держав із проханням про помилування ряду засуджених.

Про це омбудсмени заявили на спільному брифінгу у вівторок, 16 липня, пише "Интерфакс".

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн з розгляду деяких кейсів деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування і якісь інші методи, щоб вони були звільнені", – розповіла Денісова.

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Денісова і Москалькова

Денісова і Москалькова

censor.net.ua

Український омбудсмен також зазначила, що привезла для Москалькової список із 150 громадян України, які перебувають на території Росії, включаючи 24 українських моряків.

Денісова сказала, що підтримує пропозицію Москалькової про необхідність надання медичної допомоги тим, кого тримають під вартою.

Денісова і Москалькова

Денісова і Москалькова

Facebook Людмили Денісової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радники лідерів "нормандськой четвірки" 12 липня домовилися про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10.

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Особи
Тетяна Москалькова Людмила Денисова Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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