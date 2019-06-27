ПЕССИМИЗМ - ЭТО НАСТРОЕНИЕ, ОПТИМИЗМ - ВОЛЯ.

Возвращение России в ПАСЕ, решения судов по возвращению советского наследия, молчаливый отвод войск без гарантий аналогичных действий с противоположной стороны...

Смотрю, для кого-то мир рушится и летит в бездну, а Украина прекращает своё существование.

Не прекращает. Мы везучие. Просто наш самолёт снова попал в зону турбулентности.

Новини К поражению в ПАСЕ шли минимум год

Я хорошо помню разговор с одним европейским политиком. Он заметил, что в Европе в большинстве своём к власти пришли люди "посткрымского периода", и что украинская тематика в настоящее время практически отсутствует в европейской дискуссии - континент занят финансовыми потрясениями, исламской миграцией, борьбой с терроризмом и внутренними проблемами.

И тут же обозначил рецепт: "Вам (украинцам) нужно найти методы, как связать то, что происходит в Украине, с основными мировыми проблемами и показать, что Киев может быть частью РЕШЕНИЯ, а не частью ПРОБЛЕМЫ."

И потом, давайте быть честными - чего ожидать от европейцев по отношению к России, если нам каждый день впаривают социологию о том, что к агрессору хорошо относится более половины украинцев, а плохо - всего 27%? И та же половина согласна на предоставление автономии ОРДЛО. Та самая, которая составляет основную массу голосовавших за нынешнего гаранта.

Новини ПАСЕ как монпансье

Диджитал-гаранта, набравшего в рот воды и молчащего сегодня как рыба об лёд. Хотя именно сейчас ему нужно с утра до вечера говорить и объяснять, каков на самом деле курс Украины. И объяснять не только украинцам, но и той самой Европе, от которой мы чего-то требуем.

Как-то я уже писал, что меня покоробила реклама на Еропейской площади, в которой были слова: "Україна, що завжди страждала..."

Да, у нашей страны сложная история - внешняя агрессия, Голодомор, борьба за независимость. Но мы в этом не уникальны - многие народы прошли и проходят похожий путь. Стране надо помнить свои корни, но не культивировать страдания и максимально уходить от виктимной психологии. Особенно в международной политике - изменчивой и циничной.

Посткрымское большинство в ПАСЕ лицемерно захотело "равных прав" для жертвы и агрессора. Но это лишь право высказывать своё мнение - в практическом плане Европейская Ассамблея мало что решает. В том числе, относительно экономических санкций.

Мой совет. Не хлопать дверью и не строить из себя обиженных - на обиженных воду возят. Нужно оставаться в этой организации и продолжать публично "чмырить" россиян, аргументированно отвечая на каждый информационный фейк. И настойчиво рекомендовать в будущий состав нашей делегации таких проверенных бойцов, как Геращенко, Гончаренко, Арьев, Берёза.

Новини Путин выискивает болевые точки Украины

С отводом войск у станицы Луганская тоже давайте пока успокоимся. У меня есть информация, что украинский вопрос будет обсуждён в Токио на встрече американской и российской делегаций. И вот эта просьба сделать хотя бы символичный шаг по букве Минска исходила от Волкера - мол, у нас должны быть аргументы, что Киев начал movement, а вы - нет. В этом случае можно будет поднять вопрос дислокации бурятов в районе Дебальцево. Короче, зрады здесь пока не вижу - её нужно будет разгонять, если продолжатся односторонние уступки без аналогичных действий с той стороны. Вот тогда армия молчать не станет, и нынешний главком получит скопом за всё.

По улицам: хрен им, а не Московский проспект - в киевлян я верю. Да и Харьков отвоюем.

И последнее. Постоянное повторение того, что Украина продолжает страдать и лить слёзы, повторно притягивает к себе к себе эти слёзы, высталяет в роли латентной жертвы. Мы воюем с Россией, но мы не должны зацикливаться только на этом. Нужно стараться решать свои проблемы самостоятельно и максимально участвовать в разрешении глобальных проблем человечества.

Создавать имидж успешной державы. Создавать нам, а не тому пассивному большинству, которое интересует только курс доллара в обменнике. Тогда так же начнут думать в мире - зеленские приходят и уходят, а Украина остаётся.

У стран как у людей - чужое нытьё не любит никто, всем по душе вера в лучшее. Вот вы, женщины, какого мужчину предпочтёте - вечного нытика с ворохом комплексов или энергичного оптимиста, считающего, что неразрешённых проблем не бывает? Отож...

P.S. С комментами "Ой, щось не залишилось вже в мене оптимізму..." - в сад.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!