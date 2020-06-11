Окупанти закликали Зеленського "покаятися" за слова про Крим

До президента України Володимира Зеленського має прийти "почуття каяття" за ставлення до людей в анексованому Криму.

Про це заявив РИА Новости так званий віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Георгій Мурадов, коментуючи слова Зеленського про те, що росіянам скоро стане соромно за анексію півострова.

Володимир Зеленський

"Повинно прийти каяття. Каяття за брехню і наклеп на адресу Криму і кримчан, за нескінченні блокади (водну, енергетичну, транспортну, продовольчу), націлені на створення гуманітарної катастрофи, за розрив вкрай вигідних для України економічних зв'язків з Росією, без яких вона і вижити-то не може, за спроби знищення в свідомості українців нашої спільної історичної пам'яті та занурення українського народу в морок напівнацистського чаду", – сказав Мурадов.

За його словами, Зеленському варто "соромитися за десятиліття приниження російськомовного і кримсько-татарського населення півострова, чиї мовні, освітні та інші права на самостійний розвиток грубо зневажалися, за загрозу майданівсько-бандерівської влади Києва розв'язати війну і етнічну чистку в Криму, що і стало причиною звернення на той час уже незалежної республіки Крим до Росії з проханням про повернення в лоно своєї історичної Батьківщини".

Мурадов додав, що кримчани готові показати дорогу українському народові, "збитому з пантелику брехливими обіцянками їх закордонних недоброзичливців".

"А що стосується Росії і її багатонаціонального народу, то у неї в посткризовому світі відкриваються безмежні нові можливості, і вона може тільки пишатися тим, що врятувала Крим від руйнування, а його народ – від неминучих жертв", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що Крим повернеться до складу України з тієї причини, що російському народу буде соромно через кілька років через анексію півострова.

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